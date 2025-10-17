logo
Vinko Marinović pred Velež: "Pauza nam nije došla u najbolje vrijeme, s optimizmom ulazimo u naredne utakmice"

Autor Haris Krhalić
0

Borac u nedjelju u Banjaluci dočekuje Velež u 11. kolu Premijer lige BiH, a ovaj meč najavio je trener Banjalučana Vinko Marinović.

vinko marinović Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Banjalučki Borac u nedjelju na domaćem terenu igra utakmicu 11. kola Premijer lige BiH protiv Veleža. Pred susret, trener Borca Vinko Marinović podijelio je svoja očekivanja i analizirao stanje ekipe nakon pauze.

„Mislim da nam ova pauza nije došla baš u najbolje vrijeme, bili smo u jednoj dobroj formi. Ali dobro taj jesenji dio je uvijek zahtjevan po tom pitanju. Što se tiče ekipe, tokom pauze su zaista dobro radili tako da sa jednim optimizmom ulazimo i u naredne utakmice.“

Marinović je analizirao stanje u Veležu koji je nedavno promijenio trenera, te su sigurno minulu pauzu iskoristili da dodatno poslože stvari u timu

„Prva od njih je Velež, imaju dosta iskusnih igrača u svojim redovima. Bili su u jednoj krizi rezultata, ali došlo je i do promjene trenera. Dobili su posljednju utakmicu pred odlazak na pauzu i sigurno su dosta radili na ovoj pauzi kako bi poboljšali svoje stanje. Bez obzira na to, mislim da smo mi svjesni tih stvari i ono što je bitno da ekipa u meč uđe kao i do sada. Sa maksimalnom disciplinom i odgovornošću, a ako bude tako mislim da ćemo ostvariti povoljan rezultat.“

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

I dalje Marinović ne može računati na Nikolu Terzića i Juriha Karolinu, koji se muče s povredama. Karolina se nedavno vratio treninzima, ali je ponovo osjetio bol, pa je i dalje ostaje van stroja. Pored pomenutog dvojca, tokom boravka u reprezentaciji povrijedio se i Mladen Jurkas, dok su još jedan-dva igrača pod upitnikom. Marinović se ipak nada da će oni biti spremni za nedjelju.

Efikasnost Borca na domaćem terenu je impresivna – postigli su 21 pogodak u četiri utakmice. Marinović ističe da ekipa želi nastaviti u istom ritmu:

„Želimo nastaviti u tom ritmu, ove godine je prvenstvo jako teško i svaki protivnik se mora shvatiti maksimalno ozbiljno. Nadamo se da ćemo biti na nivou na kojem smo bili dosad, a koliko ćemo biti efikasni zavisi od toga koliko ćemo kreirati šansi i kako će ići sam tok utakmice. Sve u svemu zadovoljan sam načinom na koji ekipa radi i kako usvaja stvari koje smo postavili pred njih.“

Trener Borca je svjestan da nijedna utakmica neće biti laka, ali da su se mnoge stvari promijenile u odnosu na prvi meč ova dva tim u ove sezone.

„Svaku utakmicu očekujemo da će biti teška, ali opet dosta toga zavisi od nas. U toj prvoj utakmici i Velež je bio u jednom drugačijem raspoloženju. Bilo je to tek drugo kolo i mi smo nakon toga dosta poboljšali svoju igru. Sve u svemu vidjećemo, jer je i ovo novi početak, moramo ući u formu. Vidjećemo kako će to izgledati. Ekipom i radom sam jako zadovoljan kao i njihovim odnosom i posvećenosti.“

Meč Borca i Veleža igra se sa početkom od 17.30 časova, a pravdu na ovom susretu će dijeliti Elvedin Topuzović iz Tuzle, dok će mu pomagati Mirza Demir (Kakanj) i Amir Hušidić (Velika Kladuša). Za VAR će biti zadužen Sabrija Topalović (Zenica) dok će mu pomagati Amir Kadić (Sarajevo).

Tagovi

fudbal FK Velež FK Borac Premijer liga BiH Vinko Marinović

