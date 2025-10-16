U Borcu radno na svim poljima: Rekonstrukcija istočne tribine, 100 godina kluba... ali postoje problemi i blokade

Čelnici kluba održali su konferenciju za novinare, na kojoj su govorili o tekućoj problematici u Platonovoj ulici.

Upravni odbor Fudbalskog kluba Borac održao je u srijedu sjednicu, na kojoj se dotakao brojnih tema kad je u pitanju rad i funkcionisanje kluba iz Platonove ulice.

S tim u vezi, dan kasnije je u Trofejnoj sali na Gradskom stadionu održana konferencija za novinare, na kojoj su se predstavnicima medija obratili predsjednik kluba Zvjezdan Misimović, direktor Dejan Čato i član Upravnog odbora Branko Vještica.

Prvi čovjek "Velikana iz Platonove" dotakao se sportskih stvari.

"Mislim da je vrijeme da napravimo jedan rezime, s obzirom na to da je prošla jedna trećina prvenstva. Poslije šoka u evropskom takmičenju i porazu od Santa Kolome pokazali smo dobru reakciju. Imali smo i promjenu na jako bitnoj, trenerskoj poziciji, gdje smo se stabilizovali. Prvi smo na tabeli, a u ovoj istorijskoj godini i dalje nam cilj ostaje dupla kruna. Na dobrom smo putu, znamo gdje smo i šta smo. Očekuje nas sigurno još dosta teških utakmica, prvenstvo je dugo, ali znamo šta možemo i na dobrom smo putu da ostvarimo ciljeve", rekao je Misimović, osvrnuvši se na kadrovsku situaciju.

"Imamo ozbiljnu povredu Nikole Terzića i sigurno je da će nam nedostajati krajem prvog dijela prvenstva. Giljermo Sireveld se vraća u trenažni proces nakon zdravstvenih problemima. To nas čini srećnim i jedva čekamo da se i on priključi ekipi, da nas pojača."

Direktor Dejan Čato podvukao je da se u klubu, osim sportskog sektora, radi na još mnogo drugih stvari, prije svega infrastrukturnih.

"Kompletan Upravni odbor, na čelu sa predsjednikom, svakodnevno je uključen u sve aktivnosti. Dvije najveće infrastrukturne stvari su izgradnja južne tribine i postavljanje krova na istočnoj tribini. Vide se konture i obrisi južne tribine, trenutno se radi prostor iza, za smještaj gostujućih navijača koji bi imali prostor za osvježenje, mogućnost za odlazak u toalet i slične stvari. U skladu sa tim, još uvijek čekamo saglasnost Grada. Potrebno je Ministarstvu građevinarstva koje bi onda na osnovu svih UT uslova izdalo dozvolu da mi to pustimo u pogon. Isto tako, što se radi istočne tribine, takođe smo u zapećku. Konstrukcija je kod dobavljača, spremna da se montira ovdje, ali još uvijek imamo problem sa dozvolom. Apelujem na Grad da izda potrebnu dozvolu, da nam daju saglasnost jer je to ogroman projekat."

Naglašava Čato da se, s tim u vezi, klub trenutno nalazi u jednoj apsurdnoj situaciji.

"Sportski kolektivi obično kubure sa novcem, ali mi smo u situaciji da imamo sredstva, da je krov završen i da je potrebna saglasnost za nešto što ostaje gradu. Niko to željezo neće odnijeti kući, sutra ako se bude negdje pravio novi stadion, ta konstrukcija će se prenijeti negdje, neće se baciti, biće iskorištena za nešto drugo. Napomenuo bih da Borac od 2009. godine ima rješenje o korištenju stadiona. Još nekoliko klubova i organizacija koristi naš stadion i infrastrukturu. Mi realno snosimo sve troškove, koji nisu mali. Imamo sa svima odličnu saradnju, ali treba da se kaže da smo računali da pola miliona KM godišnje trošimo za održavanje stadiona. Treba da se uradi još stvari kako bi ovaj stadion dobio dodatnu kategorizaciju. Na zapadnoj tribini je urađena jedna kontrolna soba koja je u funkciji. To je jedan centar gdje budu pripadnici policije i obezbjeđenja, gdje su sve službe, kamere...", rekao je Čato, osvrnuvši se i na cijenu kompletnog projekta rekonstrukcije.

"Izašli smo sa projekcijom od 1.8 miliona maraka i otprilike se držimo toga. To uključuje izradu tribine i krova i sve popratne radove. Morali smo da porušimo objekte ispod istočne tribine i toalete, bio je tu i jedan objekat Atletskog saveza RS, koji tu nije bio ni planiran da bude. Shodno novoj dokumentaciji, sve će biti ucrtano. Sve smo to morali da uradimo da bismo imali podlogu za početak. To je ta cifra i mislim da ostajemo na njoj. U sklopu istočne tribine biće teretana za naše igrače, biće ponovo prostor za Atletski savez i jedan od klubova. Da bismo njih servisirali, morali smo da ukinemo našu ambulantu, da oni mogu da budu operativni dok ovo ne bude završeno. Konačno ćemo skinuti betonsku ogradu do Gundulićeve ulice, a kapije će se premjeriti, svaka će biti na svom ulazu, tako da će kompletna ta zona do ulice biti pješačka. Kad se uđe na kapiju, biće komunikacija da se ode do toaleta, do prostora osvježenja. Sve to spada u fazu dva, mi smo sada na fazi jedan, a to je krov, za koji imamo obezbijeđena sredstva."

Branko Vještica ističe da će rekonstrukcijoa istočne tribine u perspektivi donijeti ljepotu tog dijela grada, ali i klubu bolje uslove za domaće i gostujuće navijače.

"Pojedini idejni projekti su urađeni prije nekoliko godina i sada idu u realizaciju. Klub je obezbijedio izvođačke projekte, koji su revidirani. Reviziju su uradili profesori sa Arhitektonskog fakulteta, da se ne bi desili određeni tehnički problemi i propusti. Sve je preduzeto da bude urađeno kvalitetno. Počeli su pripremni radovi jer moramo ispod postojećih tribina da odradimo nove infrastrukturne blokove. Uvijek je, iz mog aspekta arhitekture, komplikovano prilagoditi novom sistemu nešto što je pravljeno po starom, ali našli smo rješenje i modele kako će to biti urađeno. Radiće se fasada istočne tribine koja će biti moderna, prilagođena savremenim uslovima kako za korisnike, tako i za građane. Klub je prilagodio projekat sredstvima koja ima jer svi znate da stadioni, infrastrukturno, jako puno koštaju. Mi smo se prilagođavali uslovima koje možemo da obezbijedimo, a nadam se da ćemo ubrzo vidjeti mašine ispod istočne tribine kako montiraju pripremljenu konstrukciju za montiranje, što bi omogućilo veći komoditet."

BLOKADE

Direktor Borca Dejan Čato naglasio je da se klupsko rukovodstvo u proteklim danima suočilo i sa određenim dugovanjima iz prošlosti.

"Trenutno nam je najveći problem Vodovod, koji je blokirao 269.000 KM. Radi se u dugovima koji su stari i koji nisu izmirivani vremenom, a na koje je došla i kamata. Imali smo jedan prijedlog i prema Gradu da se ta isplata podijeli na tri godine, da se napravi reprogram, nešto je i plaćeno. Podnijeli smo zahtjev za novu medijaciju, međutim u međuvremenu je stigla presuda na konto presudne medijacije, koja nije izmirivana. Trenutno ima 150.000 KM duga, a ostalo je kamata. Zamolili smo da dug izmirimo u ratama u roku od tri godine, a da nas oslobode kamate. Ne vraćam se na ono što je bilo ranije, ali obaveze su na klubu i klub će to isplatiti. Ponekad nešto iskoči iz prošlosti što klub mora da servisira. Vratili smo mnogo dugova od ranije, ali pojavio nam se sad problem sa čovjekom, ne bih imenovao, koji je bio zaposlen u klubu od 2002. do 2016. godine. Nisu mu uplaćivani doprinosi i poreske obaveze nijednog dana. On sada ide u penziju i na klubu je da sada izmiri 33.000 KM. Sve te obaveze izmirujemo i mislim da smo blizu kraja, da nema više tih 'repova' iz prošlosti."ž

100 GODINA BORCA

U toku su, takođe, pripreme za proslavu velikog jubileja, 100 godina Borca, koji se navršava sljedeće godine.

"Uveliko radimo na tome, neke aktivnosti smo počeli još i prošle godine. Konkretno, radi se o monografiji koja se radi 'jednom i nikad više'. Radi ga Arhiv Republike Srpske zaista temeljno, rade ga u saradnji sa svim arhivima bivše Jugoslavije, sa svim TV i novinskim kućama. Imaćemo zaista jedan fenomenalan rad, od trenutka kad i kako je osnovan klub, kakve su sve lige, ko je sve igrao... Imaćemo spisak svih igrača ikad koji su igrali u Borcu, sa svim rezultatima. To je projekat koji traje dvije godine i zaista moram da pohvalim Arhiv Republike Srpske jer su predani tome i predano rade na tome. Takođe, Radio-televizija Republike Srpske je pokrenula izradu dokumentarnog filma, opet jednog sveobuhvatnog, da se uradi i jedan takav vid istorije. I sa njima imamo odličnu saradnju, zaista su bili proaktivni i trenutno se radi i sa njima. Dogovorili smo i sa Poštama Republike Srpske da se izda markica povodom 100 godina kluba, zajedno sa još nekim aktivnostima koje ćemo raditi sa njima. Dogovorili smo određene stvari i sa Banjalučkom pivarom, znamo da će se uključiti i m:tel, tako da nas sljedeće godine čeka jedan niz aktivnosti u svrhu obilježavanja 100 godina", zaključio je Čato.

