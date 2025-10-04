Od rivala do saradnika: Na pomolu saradnja Borca i PAOK-a, Misimović i Zeljković u Solunu

Čelnici "crveno-plavih" sastali se u Solunu sa delegacijom PAOK-a.

Zvjezdan Misimović i Bogoljub Zeljković, čelni ljudi banjalučkog kluba, sastali su se u Solunu sa delegacijom PAOК-a koju je predvodila Marija Gončarova, potpredsjednik grčkog fudbalskog velikana.

Tokom radne večere, predstavnici dva kluba prisjetili su se prošlosezonskog okršaja u kvalifikacijama za Ligu šampiona, ali se najviše govorilo o mogućoj saradnji u budućem periodu.

"Veliko mi je zadovoljstvo što smo se sreli sa rukovodostvom PAOК-a i želim da se zahvalim gospođi Gončarov za izdvojeno vrijeme. Dotakli smo se brojnih tema, a veoma me raduje što su i u PAOК-u pokazali želju da uspostavimo saradnju na nekoliko nivoa. Uvjeren sam da je ovo početak jedne lijepe fudbalske priče", rekao je Zeljković.

Prošle godine Borac i PAOK bili su rivali u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Grčki klub tada je slavio u oba meča, 3:2 na domaćem terenu i 1:0 u Banjaluci i plasirao se u treće kolo kvalifikacija, gdje ga je eliminisao švedski Malme.