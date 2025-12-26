logo
Jokić sjeo na klupu od muke: Nije mogao da vjeruje s kim igra i kako ga njegovi sabotiraju

Jokić sjeo na klupu od muke: Nije mogao da vjeruje s kim igra i kako ga njegovi sabotiraju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Pogledajte kako je Džamal Marej "sabotirao" Nikolu Jokića protiv Minesote.

Loša partija Džamala Mareja Izvor: Denver Nuggets/X/Printscreen

Denver je imao 15 poena prednosti protiv Minesote i činilo se da ide ka laganoj pobjedi na Božić protiv svog velikog rivala, ali su saigrači Nikole Jokića odlučili da mu zakomplikuju život. Taman što je Jokić sjeo da odmori poslje ostvarenog tripl-dabla, prednost Denvera je počela da se topi i na kraju je istopljena.

Za to je kriv Džamal Marej koji je u završnici utakmice prvo prodao loptu tako što je bacio "kosku" za Nikolu Jokića, a onda kada je Somborac "namakao" opet tri poena prednosti sa penala - dozvolio je da preko njega iz ugla pogodi Entoni Edvards.


Već poslije prve izgubljene lopte bilo je "muka" Jokiću šta se dogodilo i kako je Denver uspio da prokocka prednost, tako da je pri odlasku na tajm-aut koji je uzeo Dejvid Adelman - odmahivao glavom, u nevjerici s kim mora da igra. Uzalud mu je Marej tada i pričao bilo šta, Jokiću nije bilo ni do čega.

Sjeo je i shvatio da mora da preuzme odgovornost, pogodio je slobodna bacanja (12/12 u tom trenutku), da bi Minesoti ostalo oko tri sekunde do kraja da smisli šut. Marej je opet slabo pokrivao i dozvolio je Edvardsu da se izmigolji i pogodi za produžetak.


Istina da je Denver oslabljen na ovoj utakmici, ali nije baš očekivao i da će mu Džamal Marej biti problem, umjesto podrška...

NBA rezultati 26. decembar:

  • Njujork - Klivlend 126:124
  • Oklahoma - San Antonio 102:117
  • Golden Stejt - Dalas 126:116
  • L. A. Lejkers - Hjuston 96:119
  • Denver - Minesota (u toku)

Tagovi

Nikola Jokić Džamal Marej NBA liga Denver

