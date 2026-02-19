logo
Borac ide u Doboj po nove bodove: Sloga ne daje, ali i ne prima mnogo golova, moramo biti strpljivi!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Banjalučani gostuju Slogi iz Doboja, koja je posljednji put savladala crveno-plave prije skoro tri godine.

PLBIH Sloga BOrac najava Vinko Marinović Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Fudbaleri banjalučkog Borca u petak od 16 časova gostuju u Doboju kod Sloge u okviru 22. kola Premijer lige BIH.

Borac je u prethodnom kolu deklasirao ekipu Zrinjskog (3:0) i učvrstio se na prvom mjestu, dok su Dobojlije poslije domaćeg poraza u susretu sa Sarajevom (0:1) pale u zonu ispadanja, ostavši odmah nakon toga bez trenera Marka Maksimovića.

Trener Borca Vinko Marinović pred duel sa Slogom prvo se osvrnuo na pobjedu protiv Zrinjskog u prošlom kolu.

"Jako sam zadovoljan kako samo odigrali utakmicu, jer smo znali koliko je ona važna. Imali smo sve vrijeme kontrolu, u prvom poluvremenu nam je možda falio taj završni pas, ali smo u drugom poluvremenu to maksimalno iskoristili i došli do prednosti i poslije toga je bilo mnogo lakše. Možemo biti jako zadovoljni tom utakmicom i to je nešto čemu treba da težimo u nastavku prvenstva", rekao je Marinović.

Trener Borca potom je govorio o predstojećem protivniku, ekipi Sloge.

"Imamo dan kraće za pripremu, iako je ta utakmica sa Zrinjskim donijela mnogo i fizičkog i psihičkog opterećenja mi smo dobro radili i spremamo se maksimalno ozbiljno. Idemo Slogi koja je otvorila prvenstvo sa dva poraza, ali nedostajalo je tu sreće i nisu iskoristili neke svoje prilike. To je disciplinovana ekipa koje ne prima ali i ne daje puno golova. Želimo da kontrolišemo posjed, moramo da budemo agresivni u duelu i najbitnije da budemo skoncentirsani u završnici jer će trebati dosta strpljenja. Sloga ne prima puno golova, tako je bilo i u naše prošle dvije utakmice. Očekujem da nastavimo sa ovom igrom i da imamo dobru koncentraciju i vjerujem da u tom slučaju rezultat neće doći u pitanje“.

Borac nije izgubio bodove u Doboju skoro tri godine, ali Marinović ne razmišlja previše o tome.

"Tradicija postoji, ali ne trebamo da razmišljamo o tome. Moramo da razmišljamo kako ćemo da odigramo utakmicu u kojoj nam treba potpuna kontrola. Imamo dosta iskustva, dosta iskusnih igrača, oni znaju kako se nositi s pritiskom, to su pokazali i na prošloj, a vjerujem da će pokazati i u ovoj narednoj“, rekao je Marinović.

