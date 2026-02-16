logo
Kad je Borac posljednji put izgubio bod(ove) u Doboju?

Kad je Borac posljednji put izgubio bod(ove) u Doboju?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Fudbaleri Borca u subotu gostuju dobojskoj Slogi u okviru 22. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

sloga borac Izvor: MONDO

Nakon ubjedljivog trijumfa nad Zrinjskim, banjalučki Borac je stekao četiri boda prednosti u odnosu na drugoplasirane mostarske "plemiće".

Izabranici Marka Maksimovića su s druge strane poklekle na "Lukama" u 89. minutu protiv Sarajeva, pa će u narednom meču protiv Borca imati imperativ osvajanja bodova s obzirom da su pretposljednji sa dva boda minusa u odnosu na bijeljinski Radnik i Posušje, koji su u ovom trenutku iznad opasne zone.

Ipak, ako pogledamo statistiku, Dobojlije nemaju baš mnogo uspjeha u duelu sa Banjalučanima, barem u posljednjih nekoliko godina.

Naime, Sloga je posljednji put izbjegla poraz u maju

2023. godine kada su Dobojlije stigle do pobjede nad Borcem - 2:1 poslije preokreta. Tada je Jovo Lukić doveo goste do prednosti, da bi tri boda domaćinu osigurali Mario Krstovski i Milan Lalić.

U julu 2022. godine bilo je 2:2. I tada su Banjalučani su vodili pogocima Aleksandra Vojnovića i Dejana Melega, da bi dobojska ekipa uspjela da stigne do remija. Strijelci su bili Uglješa Stevanović i Aleksandar Milaković.

Od tada Dobojlije nisu imale mnogo uspjeha s obzirom da su poslije toga posljednji put slavili davne 2008. godine kada su oba tima igrala Prvu ligu Republike Srpske - 4:2. Banjalučani su vodili 0:2 golovima Miroslava Rikanovića, a onda je uslijedio preokret u nastavku.

I tada i sada je Borac favorit na "Lukama", ali meč sa Sarajevom je pokazao da Dobojlije imaju pravo da se nadaju eventualnom kiksu gostiju iz Banjaluke.

(MONDO)

Tagovi

FK Sloga Doboj FK Borac Premijer liga BiH

