Kad je Borac posljednji put izgubio bod(ove) u Doboju?

Fudbaleri Borca u subotu gostuju dobojskoj Slogi u okviru 22. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Nakon ubjedljivog trijumfa nad Zrinjskim, banjalučki Borac je stekao četiri boda prednosti u odnosu na drugoplasirane mostarske "plemiće".

Izabranici Marka Maksimovića su s druge strane poklekle na "Lukama" u 89. minutu protiv Sarajeva, pa će u narednom meču protiv Borca imati imperativ osvajanja bodova s obzirom da su pretposljednji sa dva boda minusa u odnosu na bijeljinski Radnik i Posušje, koji su u ovom trenutku iznad opasne zone.

Ipak, ako pogledamo statistiku, Dobojlije nemaju baš mnogo uspjeha u duelu sa Banjalučanima, barem u posljednjih nekoliko godina.

Naime, Sloga je posljednji put izbjegla poraz u maju

2023. godine kada su Dobojlije stigle do pobjede nad Borcem - 2:1 poslije preokreta. Tada je Jovo Lukić doveo goste do prednosti, da bi tri boda domaćinu osigurali Mario Krstovski i Milan Lalić.

U julu 2022. godine bilo je 2:2. I tada su Banjalučani su vodili pogocima Aleksandra Vojnovića i Dejana Melega, da bi dobojska ekipa uspjela da stigne do remija. Strijelci su bili Uglješa Stevanović i Aleksandar Milaković.

Od tada Dobojlije nisu imale mnogo uspjeha s obzirom da su poslije toga posljednji put slavili davne 2008. godine kada su oba tima igrala Prvu ligu Republike Srpske - 4:2. Banjalučani su vodili 0:2 golovima Miroslava Rikanovića, a onda je uslijedio preokret u nastavku.

I tada i sada je Borac favorit na "Lukama", ali meč sa Sarajevom je pokazao da Dobojlije imaju pravo da se nadaju eventualnom kiksu gostiju iz Banjaluke.

