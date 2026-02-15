Sarajevo "iščupalo" trijumf na Lukama: Sloga poklekla u 89. minutu!

Bordo tim je trijumfovao u Doboju pogotkom Anesa Krdžalića iz 89. minuta.

Djelovalo je da će duel Sloge Meridian i Sarajeva biti završen bez pogodaka, ali je takav scenario spriječio Anes Krdžalić, savladavši Filipa Erića u 89. minutu (0:1).

Do tog trenutka, ostali su i jedni i drugi dužni navijačima na Lukama, stvorivši praktično po jednu stoposotnu šansu. Tako je u 39. minutu Adnan Beganović odigrao povratnu loptu za Agona Elezija, koji je šutirao sa 14 metara, ali je nekadašnji čuvar mreže Željezničara ukrotio taj udarac.

Na odgovor ekipe Marka Maksimovića čekalo se do 72. minuta. Toni Jović je centrirao sa lijeve strane i pronašao Benjamina Tatara na suprotnoj stativi. Šutirao je "iz prve", ali je lopta prohujala pored gola.

Poslije ovog ishoda, dobojski premijerligaš je u zoni ispadanja sa 19 bodova, dva manje od Posušja i Radnika, koji u ovim trenucima završavaju svoj međusobni susret u Bijeljini, a trenutno su gosti u prednosti (0:1).

Pred Slogom Meridian je i u narednom kolu težak posao, pošto u Doboj dolazi lider Borac. Sarajevo će sa druge strane dočekati Posušje.







