logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sarajevo "iščupalo" trijumf na Lukama: Sloga poklekla u 89. minutu!

Sarajevo "iščupalo" trijumf na Lukama: Sloga poklekla u 89. minutu!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Bordo tim je trijumfovao u Doboju pogotkom Anesa Krdžalića iz 89. minuta.

Sloga Sarajevo Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Djelovalo je da će duel Sloge Meridian i Sarajeva biti završen bez pogodaka, ali je takav scenario spriječio Anes Krdžalić, savladavši Filipa Erića u 89. minutu (0:1).

Do tog trenutka, ostali su i jedni i drugi dužni navijačima na Lukama, stvorivši praktično po jednu stoposotnu šansu. Tako je u 39. minutu Adnan Beganović odigrao povratnu loptu za Agona Elezija, koji je šutirao sa 14 metara, ali je nekadašnji čuvar mreže Željezničara ukrotio taj udarac.

Na odgovor ekipe Marka Maksimovića čekalo se do 72. minuta. Toni Jović je centrirao sa lijeve strane i pronašao Benjamina Tatara na suprotnoj stativi. Šutirao je "iz prve", ali je lopta prohujala pored gola.

Poslije ovog ishoda, dobojski premijerligaš je u zoni ispadanja sa 19 bodova, dva manje od Posušja i Radnika, koji u ovim trenucima završavaju svoj međusobni susret u Bijeljini, a trenutno su gosti u prednosti (0:1).

Pred Slogom Meridian je i u narednom kolu težak posao, pošto u Doboj dolazi lider Borac. Sarajevo će sa druge strane dočekati Posušje.



Tablice omogućuje Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Sloga Doboj fudbal Premijer liga BiH FK Sarajevo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC