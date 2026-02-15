logo
Stojanović pred prvi ligaški duel na Grbavici: "Rudar je svima napravio problem, moramo da se držimo dogovora!"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Željezničar u ponedjeljak (18.00) dočekuje "rudare" na zatvaranju 21. premijerligaškog kola.

Slaviša Stojanović o utakmici Željezničar Rudar Prijedor Izvor: Promo/FK Željezničar/Damir Hajdarbašić

Posljednja utakmica 21. kola Premijer lige BiH biće odigrana sutra (ponedjeljak), kada će se na Grbavici sastati Željezničar i Rudar Prijedor.

Meč počinje u 18.00 časova, a poslije kup-duela sa Slavijom, biće to prvi ligaški meč na Grbavici za Slavišu Stojanovića.

"Što se tiče igračkog kadra, ima jedna povreda Koningsa. Vidjećemo sutra u toku dana kada budu izvršeni još dodatni pregledi o kakvoj povredi je riječ. Naravno, još uvijek poslije katastrofalno slabog izdanja protiv Posušja moramo da popravimo utisak i to želimo na svakoj utakmici", rekao je Stojanović u najavi meča, pohvalivši sutrašnjeg rivala.

"Igramo protiv protiv protivnika koji ima u svojim redovima nekolicinu dobrih igrača. To je tim koji želi da igra, koji zna da igra, koji je svima na neki način u ovoj sezoni napravio problem. Jednostavno moramo da budemo maksimalno skoncentrisani i držimo se dogovorenih stvari, a prije svega da pokažemo želju, agresivnost i disciplinu u igri", istakao je nekadašnji strateg Crvene zvezde.



(mondo.ba)

