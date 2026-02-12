logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Željo deklasirao Slaviju na "Grbavici": Poznati svi parovi četvrtfinala Kupa BiH

Željo deklasirao Slaviju na "Grbavici": Poznati svi parovi četvrtfinala Kupa BiH

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Željezničar je posljednji četvrtinalista Kupa Bosne i Hercegovine.

Željezničar Slavija osmina finala Kup BiH Izvor: Facebook/FK Željezničar

Sarajevski Željezničar je u posljednjem meču osmine finala Kupa BiH pobijedio Slaviju iz Istočnog Sarajeva i osigurao plasman među osam najboljih ekipa najmasovnijeg takmičenja.

ŽELJEZNIČAR - SLAVIJA 4:0 (1:0)

Kritika Slavije Stojanovića, trenera plavih nakon poraza u Posušju na startu proljećnog dijela sezone, urodila je plodom, pa je domaćin zasluženo savladao prvoligaša Republike Srpskke.

Plavi su do prednosti protiv ekipe iz Istočnog Sarajeva stigli u 10. minutu iz penala koji je izborio Matej Cvetanoski, a siguran sa "bijele tačke" bio je Enes Alić - 1:0.

Imali su izabranici Slaviše Stojanovića još nekoliko dobrih prilika da pogode mrežu "sokolova", ali ni Dženan Šabić, Sulejman Krpić i Cvetanoski iz iz izglednih situacija nisu uspjeli da savladaju golmana Vladmira Vlaču, pa se na odmor otišlo minimalnim rezultatom.

Ipak do 66. minuta strijepili su navijači Želje kada je novopridošli Dominik Prokop, koji je odlično reagovao na asistenciju Denija Miloševića i pogodio sami ugao - 2:0.

Tri minuta kasnije, poslije centaršuta iz kornera, Kolin Sedorf je glavom povisio prednost Željezničara - 3:0. 

U posljednjem minutu meča, Alić je postigao svoj drugi pogodak, odnosno kompletirao je "poker" golova Želje na večerašnjoj utakmici na "Grbavici" - 4:0.

Željezničar: Muftić, Odinaka, Seedorf, Šukilović, Joao Erick, Alić, Prokop, Šabić, Milošević, Cvetanoski, Krpić. Trener Slaviša Stojanović

Slavija: Vlačo, Stevanović, Šemdin, Perišić, Matković, Dabić, Mandić, Karić, Ristanović, Arbinja, Babaluk. Trener: Milan Muminović

OSMINA FINALA:

GOŠK - Rudar Prijedor 0:0 (5:4 poslije penala)
Sloga Meridian - Tekstilac 4:0
Zrinjski - Stupčanica 4:0
Radnik - Kruševo 5:1
Čelik - Sarajevo 0:1
Velež - Široki Brijeg 2:1
Famos (Hrasnica) - Laktaši 0:1
Željezničar - Slavija 4:0

ČETVRTFINALE

Željezničar - Sloga Meridian
GOŠK - Zrinjski
Sarajevo - Velež
Laktaši - Radnik

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Željezničar FK Slavija Kup BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC