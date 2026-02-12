Željo deklasirao Slaviju na "Grbavici": Poznati svi parovi četvrtfinala Kupa BiH

Željezničar je posljednji četvrtinalista Kupa Bosne i Hercegovine.

Izvor: Facebook/FK Željezničar

Sarajevski Željezničar je u posljednjem meču osmine finala Kupa BiH pobijedio Slaviju iz Istočnog Sarajeva i osigurao plasman među osam najboljih ekipa najmasovnijeg takmičenja.

ŽELJEZNIČAR - SLAVIJA 4:0 (1:0)

Kritika Slavije Stojanovića, trenera plavih nakon poraza u Posušju na startu proljećnog dijela sezone, urodila je plodom, pa je domaćin zasluženo savladao prvoligaša Republike Srpskke.

Plavi su do prednosti protiv ekipe iz Istočnog Sarajeva stigli u 10. minutu iz penala koji je izborio Matej Cvetanoski, a siguran sa "bijele tačke" bio je Enes Alić - 1:0.

Imali su izabranici Slaviše Stojanovića još nekoliko dobrih prilika da pogode mrežu "sokolova", ali ni Dženan Šabić, Sulejman Krpić i Cvetanoski iz iz izglednih situacija nisu uspjeli da savladaju golmana Vladmira Vlaču, pa se na odmor otišlo minimalnim rezultatom.

Ipak do 66. minuta strijepili su navijači Želje kada je novopridošli Dominik Prokop, koji je odlično reagovao na asistenciju Denija Miloševića i pogodio sami ugao - 2:0.

Tri minuta kasnije, poslije centaršuta iz kornera, Kolin Sedorf je glavom povisio prednost Željezničara - 3:0.

U posljednjem minutu meča, Alić je postigao svoj drugi pogodak, odnosno kompletirao je "poker" golova Želje na večerašnjoj utakmici na "Grbavici" - 4:0.

Željezničar: Muftić, Odinaka, Seedorf, Šukilović, Joao Erick, Alić, Prokop, Šabić, Milošević, Cvetanoski, Krpić. Trener Slaviša Stojanović

Slavija: Vlačo, Stevanović, Šemdin, Perišić, Matković, Dabić, Mandić, Karić, Ristanović, Arbinja, Babaluk. Trener: Milan Muminović

OSMINA FINALA:

GOŠK - Rudar Prijedor 0:0 (5:4 poslije penala)

Sloga Meridian - Tekstilac 4:0

Zrinjski - Stupčanica 4:0

Radnik - Kruševo 5:1

Čelik - Sarajevo 0:1

Velež - Široki Brijeg 2:1

Famos (Hrasnica) - Laktaši 0:1

Željezničar - Slavija 4:0

ČETVRTFINALE

Željezničar - Sloga Meridian

GOŠK - Zrinjski

Sarajevo - Velež

Laktaši - Radnik

(MONDO)