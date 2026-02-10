logo
Sloga Meridian "pokerom" do četvrtfinala: Dobolije preko komšija ušle među 8 najboljih!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Dobojski premijerligaš je drugi četvrtfinalista Kupa BiH.

Sloga Doboj u četvrtfinalu Kupa BiH Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Poslije GOŠK-a, plasman u četvrtfinale Kupa BiH obezbijedila je Sloga Meridian. Dobojlije su lako izašle na kraj sa Tekstilcem u komšijskom derbiju rezultatom 3:0, riješivši ovaj susret još u prvom poluvremenu, u kojem su postignuta dva pogotka.

Tim Marka Maksimovića je u ovom susretu stigao do prednosti u u 18. minutu. Božičković je uputio centaršut, a novajlija Zličić primio loptu na 18 metara i matirao Plisnića.

Samo tri minuta kasnije je pogodio Mandić, ali je pogodak poništen zbog nedozvoljene pozicije. Međutim, vođstvo je uduplano u pretposljednjem minutu prvog poluvremena. Ovog puta se Kvesić našao u ulozi asistenta, a Vidić egzekutora.

Novo uvećanje prednosti uslijedilo je u 66. minutu. Kunić nije uspio da realizuje penal, Plisnić je odbranio njegov udarac, ali je odbijenu loptu Predragović pospremio u mrežu. Konačan rezultat postavljen je u 90. minutu, kada je sudbinu Dervenćana zapečatio upravo pomenuti Kunić.

Dobojski tim će u četvrtfinalu odmjeriti snage sa pobjednikom duela Željezničar – Slavija, koji se igra u četvrtak u 18.00 časova.

Posljednji meč dana, sa početkom u 18.00 časova, odigraće Zrinjski i Stupčanica. Tri kup-utakmice biće igrane i sutra (srijeda), dok će u četvrtak, osim pomenutog susreta na Grbavici, snage odmjeriti i Famos (Hrasnica) i Laktaši (13.00).

OSMINA FINALA:

Utorak, 10. februar:

GOŠK – Rudar Prijedor 0:0 (5:4 poslije penala)
Sloga Meridian - Tekstilac 4:0
Zrinjski - Stupčanica (18.00)

Srijeda, 11. februar:

Radnik - Kruševo (15.30)
Čelik - Sarajevo (18.00)
Velež - Široki Brijeg (20.30)

Četvrtak, 12. februar:

Famos (Hrasnica) - Laktaši (13.00)
Željezničar - Slavija (18.00)

ČETVRTFINALE

Željezničar/Slavija - Sloga Meridian
GOŠK - Zrinjski/Stupčanica
Čelik/Sarajevo - Velež/Široki Brijeg
Famos (Hrasnica)/Laktaši - Radnik/Kruševo

(mondo.ba)

Tagovi

fudbal FK Sloga Doboj Kup BiH

