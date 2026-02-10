Čelik protiv Sarajeva za četvrtfinale Kupa BiH: "Za ove utakmice se trenira i živi!"

Derbi osmine finala igra se na "Bilinom polju".

Izvor: Promo/NK Čelik Zenica

Jedna od najzanimljivijih utakmica osmine finala Kupa BiH igraće se sutra (srijeda) od 18.00 na zeničkom Bilinom polju.

Prvoplasirani tim Prve lige FBiH dočekaće tim Sarajeva, koji je nakon 20 kola na trećem mjestu u Premijer ligi BiH. U Zenici se već danima traži karta više za ovaj susret, pa nema sumnje da će dom crveno-crnih biti odlično ispunjen u derbiju starih rivala.

"Nakon tri sedmice priprema, momci su odlično odgovorili svim izazovima u Zenici i Međugorju, gdje smo imali fantastične uslove. Zadovoljan sam ekipom, nemamo povreda osim Dženana Burekovića, svi ostali su na raspolaganju. Nadam se da će dati svoj maksimum sutra kako bi došli do pozitivnog rezultata. Naši navijači će nam sigurno biti 12. igrač, kao i do sad. Pokušaćemo da se nametnemo, da diktiramo tempo, koliko je to moguće, ali smo ujedno i svjesni snage protivnika", rekao je u najavi meča šef stručnog štaba Zeničana Bojan Regoje.

Izvor: NK Čelik

Iako se federalno prvenstvo nastavlja tek za mjesec dana, prvotimac Čelika Kenan Horić poručuje da ekipa mentalno i fizički spremno dočekuje sutrašnji susret.

"Znamo šta nas očekuje, atmosfera u gradu je vidljiva. Resprektujemo Sarajevo, pripremamo se za njih kao i za svaku drugu utakmicu. Vjerujem da ćemo nakon utakmice moći pogledati sebe u lice. Pozitivna trema je tu, jedva čekamo da počne utakmica. Za ove utakmice se radi, trenira i živi. Vjerujem da ćemo svi zajedno uživati", riječi su Horića.

OSMINA FINALA:

Utorak, 10. februar:

GOŠK – Rudar Prijedor (13.00)

Sloga - Tekstilac (15.30)

Zrinjski - Stupčanica (18.00)

Srijeda, 11. februar:

Radnik - Kruševo (15.30)

Čelik - Sarajevo (18.00)

Velež - Široki Brijeg (20.30)

Četvrtak, 12. februar:

Famos (Hrasnica) - Laktaši (13.00)

Željezničar - Slavija (18.00)

ČETVRTFINALE

Željezničar/Slavija - Sloga Meridian/Tekstilac

GOŠK/Rudar Prijedor - Zrinjski/Stupčanica

Čelik/Sarajevo - Velež/Široki Brijeg

Famos (Hrasnica)/Laktaši - Radnik/Kruševo

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)