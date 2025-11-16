Čelik pred nekoliko hiljada navijača osigurao jesenju titulu Prve lige FBiH

Čelik je na dobrom putu da se vrati u Premijer ligu BiH.

Izvor: Promo/NK Čelik Zenica

U 13. kolu Prve lige Federacije BiH, Čelik je pred blizu 10 hiljada navijača na Bilinom Polju minimalno savladao GOŠK iz Gabele rezultatom 1:0, te tako ostvario važnu pobjedu u borbi za povratak u Premijer ligu. Tim iz Zenice je večerašnji trijumfom osigurao i jesenju titulu u Prvoj ligi FBiH.

Tim Bojana Regoje imao je inicijativu u prvom poluvremenu i kontrolisao posjed, ali nije uspijevao stvoriti konkretne šanse. Najbliže golu bili su u 30. minuti, kada je golman GOŠK-a Jelinić sjajno odbranio.

Prvi dio susreta nakratko je prekinut zbog bakljade navijača Čelika, koji su proslavili 37. rođendan Robijaša. Pored toga, golman Jelinić još nekoliko puta spasio svoj tim i zadržao mrežu netaknutom do odmora.

Drugo poluvrijeme donijelo je sporiju igru. Domaći su tražili pogodak, dok su gosti zahvaljujući čvrstoj odbrani i odličnim intervencijama Jelinića odolijevali do same sudijske nadoknade.

Prekretnica je uslijedila u 94. minuti, kada je dosuđen penal za Čelik. Siguran sa bijele tačke bio je Mašić, postavivši konačnih 1:0.

Ovom pobjedom Čelik je prvi sa 29 bodova, dok TOŠK i Travnik prate sa po 26. GOŠK se nalazi na sedmoj poziciji sa 18 osvojenih bodova.