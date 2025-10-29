logo
Još jedan premijerligaš eliminisan u Kupu BiH! Čelik se plasirao među 16 najboljih ekipa

Još jedan premijerligaš eliminisan u Kupu BiH! Čelik se plasirao među 16 najboljih ekipa

Autor Haris Krhalić
0

Anes Mašić u sudijskoj nadoknadi pogodio za ludnicu na Bilinom polju.

anes mašić čelik posušje kup bih Izvor: Promo/NK Čelik Zenica/Draženko Jurišić

Prvi put nakon 16 godina fudbaleri Čelika i Posušja odmjerili su snage, a baš kao i daleke 2009. godine slavio je tim iz Zenice. Ovog puta bilo je to u okviru šesnaestine finala Kupa BiH, a Čelik se trijumfom od 1:0 plasirao u osminu finala ovog takmičenja.

Tokom meča vidjeli smo po nekoliko prilika na obje strane, ali su mreže mirovale sve do sudijske nadokande. Kada se činilo da će i ovaj meč biti odlučen nakon penala na scenu je stupio Anes Mašić i pogodio za erupciju oduševljenja na Bilinom polju.

Posušje je tako postalo drugi premijerligaš koji je nastup u Kupu BiH, nakon što je Borac danas senzacionalno eliminisan od Kruševa.

Raspored utakmica šesnaestine finala Kupa BiH:

Srijeda, 29. oktobar

Romanija – Zrinjski 0:2 (0:0)

HNK Grude – Sloga Doboj 0:7 (0:2)

HNK Kruševo – Borac 4:2 (0:2) – nakon penala

Tekstilac – Napredak 4:1 (3:0)

Famos Hrasnica – Jedinstvo 1:0 (0:0)

Slatina – Slavija 1:2 (1:0) – nakon penala

Stupčanica – Leotar 2:0 (2:0)

Čelik – Posušje 1:0 (0:0)

Sloboda – Željezničar (20.15)

Srijeda, 12. novembar

Crni Vrh – Radnik Bijeljina (13.00)

Odigrano juče:

Radnik Hadžići – Sarajevo 0:3 (0:2)
Majevica Lopare – Velež 0:1 (0:0)
BSK Banja Luka – Rudar Prijedor 0:6 (0:3)
OFK Gradina – Široki Brijeg 1:4 (1:0)
Laktaši – Zvijezda 09 3:1 (1:1)
GOŠK – Tuzla siti 5:1

