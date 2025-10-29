Raspršeni snovi o duploj kruni: Borac eliminisan od Kruševa u Kupu BiH!

Senzacija u Kupu BiH, Kruševo eliminisalo ekipu Borca.

Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga

Fudbaleri Borca zaustavljeni su u šesnaestini finala Kupa BiH od Kruševa, a domaći fudbaleri su senzaciju priredili nakon boljeg izvođenja penala.

Dobro je počelo za izabranike Vinka Marinovića s obzirom da su nakon nešto malo više od pola sata igre imali dva gola prednosti.

Šerif jer doveo Borac do prednosti u 29. minutu , a tri minuta kasnije Radošević povisio je na 0:2.

Ipak, u nastavku smo vidjeli nevjerovatan povratak federalnog drugoligaša (Druga liga FBiH - treći rang takmičenja). Kruševo je smanjilo u 48. minutu, a do izjednačenja domaći fudbaleri stigli su u 55. minutu. Do kraja nije bilo promjene rezultata, pa se pristupilo izvođenju penala.

Prvi jedanesterac za Borac promašio je Hiroš, dok je domaći tim bio precizan. Ni drugi penal Borac nije iskoristio, ali nije ni Kruševo. Banjalučani nisu iskoristili ni treći jedanesterac, odnosno odbranio je golman Bobić. Izvođač za Kruševo u trećoj seriji je bio siguran, a onda Banjalučani nisu iskoristili ni četvrti penal i sve je bilo riješeno.

Za Borac precizni nisu bili Hiroš, Perić, Hrelja i Ogrinec.

KRUŠEVO: Bobić, Bošković, Turajlić, Medić, Zelenika, Aničić, Raguž, Stojić, Glibo, Čule, Vranjić

BORAC: Šiškovski, Zorić, Čulina, Kvržić, Vranješ, Berbić, Radošević, Vrbić, Šerif, Kopman, Deket

Što se tiče ostalih utakmica, najubjedljiviju pobjedu ostvarila je ekipa Sloge koja je sa 7:0 savladala Grude u gostima.

Raspored utakmica šesnaestine finala Kupa BiH:

Srijeda, 29. oktobar

Romanija – Zrinjski 0:2 (0:0)

HNK Grude – Sloga Doboj 0:7 (0:2)

HNK Kruševo – Borac 4:2 (0:2) – nakon penala

Tekstilac – Napredak 4:1 (3:0)

Famos Hrasnica – Jedinstvo 1:0 (0:0)

Slatina – Slavija 1:2 (1:0) – nakon penala

Stupčanica – Leotar 2:0 (2:0)

Čelik – Posušje (18.00)

Sloboda – Željezničar (20.15)

Srijeda, 12. novembar

Crni Vrh – Radnik Bijeljina (13.00)

Odigrano juče:

Radnik Hadžići – Sarajevo 0:3 (0:2)

Majevica Lopare – Velež 0:1 (0:0)

BSK Banja Luka – Rudar Prijedor 0:6 (0:3)

OFK Gradina – Široki Brijeg 1:4 (1:0)

Laktaši – Zvijezda 09 3:1 (1:1)

GOŠK – Tuzla siti 5:1