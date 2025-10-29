logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Raspršeni snovi o duploj kruni: Borac eliminisan od Kruševa u Kupu BiH! 4

Raspršeni snovi o duploj kruni: Borac eliminisan od Kruševa u Kupu BiH!

Autor Haris Krhalić
4

Senzacija u Kupu BiH, Kruševo eliminisalo ekipu Borca.

Kruševo Borac Kup BiH Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga

Fudbaleri Borca zaustavljeni su u šesnaestini finala Kupa BiH od Kruševa, a domaći fudbaleri su senzaciju priredili nakon boljeg izvođenja penala.

Dobro je počelo za izabranike Vinka Marinovića s obzirom da su nakon nešto malo više od pola sata igre imali dva gola prednosti.

Šerif jer doveo Borac do prednosti u 29. minutu , a tri minuta kasnije Radošević povisio je na 0:2.

Ipak, u nastavku smo vidjeli nevjerovatan povratak federalnog drugoligaša (Druga liga FBiH - treći rang takmičenja). Kruševo je smanjilo u 48. minutu, a do izjednačenja domaći fudbaleri stigli su u 55. minutu. Do kraja nije bilo promjene rezultata, pa se pristupilo izvođenju penala.

Prvi jedanesterac za Borac promašio je Hiroš, dok je domaći tim bio precizan. Ni drugi penal Borac nije iskoristio, ali nije ni Kruševo. Banjalučani nisu iskoristili ni treći jedanesterac, odnosno odbranio je golman Bobić. Izvođač za Kruševo u trećoj seriji je bio siguran, a onda Banjalučani nisu iskoristili ni četvrti penal i sve je bilo riješeno.

Za Borac precizni nisu bili Hiroš, Perić, Hrelja i Ogrinec.

KRUŠEVO: Bobić, Bošković, Turajlić, Medić, Zelenika, Aničić, Raguž, Stojić, Glibo, Čule, Vranjić

BORAC: Šiškovski, Zorić, Čulina, Kvržić, Vranješ, Berbić, Radošević, Vrbić, Šerif, Kopman, Deket

Što se tiče ostalih utakmica, najubjedljiviju pobjedu ostvarila je ekipa Sloge koja je sa 7:0 savladala Grude u gostima. 

Raspored utakmica šesnaestine finala Kupa BiH:

Srijeda, 29. oktobar

Romanija – Zrinjski 0:2 (0:0)

HNK Grude – Sloga Doboj 0:7 (0:2)

HNK Kruševo – Borac 4:2 (0:2) – nakon penala

Tekstilac – Napredak 4:1 (3:0)

Famos Hrasnica – Jedinstvo 1:0 (0:0)

Slatina – Slavija 1:2 (1:0) – nakon penala

Stupčanica – Leotar 2:0 (2:0)

Čelik – Posušje (18.00)

Sloboda – Željezničar (20.15)

Srijeda, 12. novembar

Crni Vrh – Radnik Bijeljina (13.00)

Odigrano juče:

Radnik Hadžići – Sarajevo 0:3 (0:2)
Majevica Lopare – Velež 0:1 (0:0)
BSK Banja Luka – Rudar Prijedor 0:6 (0:3)
OFK Gradina – Široki Brijeg 1:4 (1:0)
Laktaši – Zvijezda 09 3:1 (1:1)
GOŠK – Tuzla siti 5:1

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal FK Borac HNK Kruševo Kup BiH

Komentari 4

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

autoprevoznik sp

vinko autoprevoznik. zabije gol izveze autobuse iz garaze i parkira ispred svojih 16 metara.ali nece ga smjeniti, ostace da unisti sezonu do kraja...

zole

Uprava napolje, došli su samo da rasprčkaju ono para od kupa

Škora Republika Srpska

Igračima i stručnom štabu odbiti od plata za zalaganje

Krajišnik

Vinko, presipaču iz šupljeg u prazno, odlazi u tri lijepe!

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC