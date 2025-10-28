logo
Marinović pred kup-duel sa Kruševom: "Znamo šta nam je cilj, moramo da zauzmemo pravi gard!"

Autor Dragan Šutvić
Trener Borca najavio je meč šesnaestine finala Kupa BiH.

3.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Nakon poraza (2:1) u derbiju protiv Zrinjskog, fudbaleri Borca ostali su u Mostaru, gdje će sutra odmjeriti snage sa Kruševom u okviru šesnaestine finala Kupa BiH. Meč se igra na pomoćnom terenu stadiona "Pod Bijelim brijegom", a početak je zakazan za 14.00 časova.

"Upoznati smo sa protivnikom. Кruševo je klub koji raste iz sezone u sezonu, a kroz dobar rad stigli su do četvrtfinala Кupa BiH prošle sezone. Na nama je da sutra zauzmemo pravi gard i da na terenu pokažemo sav svoj kvalitet. Znamo šta je naš cilj i želimo da opravdamo ulogu favorita", rekao je u najavi meča trener Borca Vinko Marinović.

Plasman u osminu finala, inače, danas su obezbijedili Sarajevo, Velež, Široki Brijeg, Rudar Prijedor i Laktaši.

U srijedu će biti odigrane i utakmice Romanija – Zrinjski, Grude – Sloga Meridian, Tekstilac – Napredak, Famos Hrasnica – Jedinstvo, Slatina – Slavija, Stupčanica – Leotar, Čelik – Posušje i Sloboda – Željezničar, dok se 12. novembra sastaju Crni vrh i Radnik.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Tagovi

FK Borac fudbal HNK Kruševo Vinko Marinović treneri Kup BiH

