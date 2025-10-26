Štimac pred derbi sa Borcem ponovo o sudijama: "Mi smo društvo koje puno sumnja i traži zavjeru u svemu"

Igor Štimac imao je opširno izlaganje u najavi meča sa Borcem (ponedjeljak, 18.00).

Izvor: Screenshot

Dvanaesto kolo Premijer lige BiH biće završeno u ponedjeljak, kada će Zrinjski dočekati ekipu Borca.

Biće to duel možda i dva glavna pretendenta na titulu i klubovima koji su osvojili posljednjih pet trofeja u bh. šampionatu. Mostarci u ovaj duel ulaze sa treće pozicije i 21 bodom, četiri manje od Borca koji je predvodnik premijerligaškog karavana.

"Derbi u svakom smislu te riječi, čeka nas novo uzbuđenje. Nadam se ponovo dobrom fudbalu, pitanje je samo koliko ćemo svježine imati nakon iscrpljujuće utakmice u Majncu jer igrati sa 9 igrača više od 60 minuta iziskuje enormne napore, pa ćemo vidjeti u kakvom smo stanju i kakve su rotacije potrebne kako bismo imali 'brze noge' za ekipu Borca. Radi se o kvalitetnom timu, koji ima mnogo dobrih individualaca. Kao ekipa djeluju jako dobro i biće nam drago da odmjerimo snage sa njima. Jasno je da Borac u sredini terena ima silno iskustvo, jako dobre igrače. Nedostajaće im svakako Vuković koji je veoma dobar individualac. Hrelja na desnoj strani je vrlo dobar i interesantan igrač, ima korak i silinu, snagu i odličnu, mekanu lijevu nogu. Jasno je da su napravili ekipu koja pretenduje na trofeje ove godine, ali mi smo tu da ih zaustavimo i da vidimo ko će biti jači", rekao je trener Zrinjskog Igor Štimac na konferenciji za novinare, nastavivši:

"Treba reći da je Borac izdominirao u dosadašnjem toku sezone, osim onog kiksa protiv Željezničara. Samo par utakmica su imali poteškoća, protiv Veleža u gostima i sad, odnosno Posušja, gdje su u kasnoj fazi dali golove, ali utakmica traje 90 minuta. Tu se i pokazuje kvalitet, dosljednost, upornost. U svakom slučaju čeka nas zahtjevan zadatak, prvi od četiri susreta sa njima ove sezone i rano je još govoriti o nekoj prednosti ili pritisku jer tek smo u prvoj četvrtini prvenstva."

Izvor: YouTube/ HŠK Zrinjski Mostar/Printscreen

U javnosti se, tokom sedmice, diglo mnogo prašine zbog izjava Igora Štimca kako je "evidentno da se proslava 100 godina Borca mora krunisati titulom", misleći na navodnu pomoć arbitara banjalučkom timu. Pred sutrašnji derbi rekao je na šta je mislio.

"Ponavlja se, šta god ja kažem, od toga se prave neki mračni oblaci. Borac je jedna fenomenalna ekipa, dobar klub, biće nam drago da ih ugostimo u Mostaru. Ja sam se referisao na sudijske greške, ali kad vidite kako nam se sudilo u Majncu, onda nemamo pravo da krivimo ni naše sudije kad griješe. Mi smo društvo koje puno sumnja, puno traži zavjeru u svemu što se događa, ali istina je da ove godine Zrinjskom nije poklonjeno ništa, šta god neko govorio. Imali smo u nekoliko navrata suđenje koje je bilo upereno protiv nas i želim da skrenem pažnju na to. Ne želim da se bavim drugima, da budemo jasni. Ako će neko puštati Borcu, to je njegova stvar, to nije stvar ni Borca. Na nama je da igramo pošteno i očekujem tako i od svih drugih. Sudije će griješiti i dalje, i oni su ljudi. Bilo bi bolje da svi manje pričamo o njima, ali koliko vidim, gdje god sa Zrinjskim dođem, protivničke ekipe skaču na sudije cijelim tokom utakmice, a ne vidim razlog da to rade osim da vrše pritisak na ljude u crnom i da im otežavaju posao. Bilo bi bolje da se svi usmjerimo na fudbal, na bolju igru, na kreativniji fudbal koji će privući publiku i da se okanimo drugih stvari koje ne doprinose promociji fudbalske igre", zaključio je Štimac.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)