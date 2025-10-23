logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Njemački "Bild": Zrinjski je fudbalski patuljak!

Njemački "Bild": Zrinjski je fudbalski patuljak!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Poznati njemački list "Bild" veoma ružno je najavio meč Konferencijske lige između Majnca i mostarskog Zrinjskog.

Njemački "Bild": Zrinjski je fudbalski patuljak! Izvor: Facebook/HŠK Zrinjski Mostar

"Plemići" od 21 čas gostuj u Majncu u drugom kolu evropskog takmičenja, a uoči utakmice njemački "Bild" je posvetio prilično omalovažavajući tekst o šampionu Bosne i Hercegovine.

Naime, Zrinjski je nazvan "fudbalskim patuljkom iz Mostara".

"Zrinjski iz Mostara je apsolutni fudbalski patuljak. Prema Transfermakrtu, nijedan igrač ne vrijedi više od 600.000 evra, a ukupna vrijednost tima je oko devet miliona. To znači da samo Japanac Kaišu Sano čija je tržišna vrijednost od 25 miliona evra, vrijedi tri puta više od svih mostarskih igrača zajedno", naveo je "Bild".

Nema sumnje da će ovakav ponižavajući tekst motivisati izabranike Igora Štimca da se na stadionu Majnca predstave u što boljem svjetlu.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

HŠK Zrinjski Majnc fudbal Konferencijska liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC