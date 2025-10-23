Njemački "Bild": Zrinjski je fudbalski patuljak!

Poznati njemački list "Bild" veoma ružno je najavio meč Konferencijske lige između Majnca i mostarskog Zrinjskog.

Izvor: Facebook/HŠK Zrinjski Mostar

"Plemići" od 21 čas gostuj u Majncu u drugom kolu evropskog takmičenja, a uoči utakmice njemački "Bild" je posvetio prilično omalovažavajući tekst o šampionu Bosne i Hercegovine.

Naime, Zrinjski je nazvan "fudbalskim patuljkom iz Mostara".

"Zrinjski iz Mostara je apsolutni fudbalski patuljak. Prema Transfermakrtu, nijedan igrač ne vrijedi više od 600.000 evra, a ukupna vrijednost tima je oko devet miliona. To znači da samo Japanac Kaišu Sano čija je tržišna vrijednost od 25 miliona evra, vrijedi tri puta više od svih mostarskih igrača zajedno", naveo je "Bild".

Nema sumnje da će ovakav ponižavajući tekst motivisati izabranike Igora Štimca da se na stadionu Majnca predstave u što boljem svjetlu.

