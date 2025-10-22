Trener Zrinjskog Igor Štimac: Priče da Borac mora biti prvak dobijaju na težini (VIDEO)

Šef struke Zrinjskog Igor Štimac otvoreno je govorio o Borcu i tome da crveno-plavi imaju pomoć sudija u Premijer ligi Bosne i Hercegovine, a sve sa ciljem da Banjalučani osvoje titulu za stogodišnjicu kluba.

Trener kluba iz Mostara Igor Štimac bio je gost emisije Kompas na RTV HB, gdje je govorio o aktuelnostima u fudbalu BiH.

Tokom razgovora o nadolazećem derbiju između Zrinjskog i Borca, koji je zakazan za ponedjeljak, Štimac se osvrnuo i na suđenje u Premijer ligi BiH.

Bez zadrške je iznio svoje mišljenje, rekavši kako pojedine sudijske odluke iz kola u kolo direktno utiču na stanje na tabeli. Istakao je da je to već odavno jasno svima koji prate ligu, ali da se o tome dosad rijetko ko usudio govoriti javno.

Potom se osvrnuo na situaciju s prošle utakmice između dobojske Sloge i Zrinjskog kada glavni sudija Haris Halkić nije isključio u 40. minuti fudbalera Dobojlija Milana Milanovića nakon brutalnog starta nad Nemanjom Bilbijom.

"Jasna je bila njegova namjera da pomogne Slogi, odnosno Borcu iz Banjaluke",prenijele su "Nezavisne novine".

Štimac je potom dodao:

"Mi ćemo se nositi s tim koliko god budemo mogli. Evidentno je i da sve priče kuloarske, koje su na snazi od ovog prvenstva, kako se proslava 100 godina Borca treba okruniti osvajanjem prvenstva, ovakvim događajima dobijaju sve više na težini", istakao je trener Zrinjskog.

Podsjećamo, derbi Borca i Zrinjskog na programu je u ponedjeljak 27. oktobra u Mostaru.

"PRIJAVE VELEŽA I SARAJEVA SU UDRUŽENI ZLOČINAČKI PODUHVAT"

Takođe, prokomentarisao je i prijavu koju su protiv njega pokrenuli Sarajevo i Velež nakon statusa na društvenim mrežama u kojima je koristio ustaški pozdrav "Za dom spremni".

"Našalim se pa kažem da ovo što su uradili Velež i Sarajevo je zajednički zločinački poduhvat. To je u najmanju ruku smiješno", krekao je Štimac komentarišući prijavu koju su Fudbalskom savezu BiH podnijela dva kluba.

"Kad si najbolji normalno je da te tuku sa svih strana i da ti 'kuvaju' kašu. Ta dva kluba da se udruže i da idu s prijavama – pa trebaju prvo sebe pogledati", poručio je Štimac.

