Sarajevo i Velež podnijeli prijavu protiv Igora Štimca zbog ustaškog slogana!

Autor Dragan Šutvić Izvor Klix
Očekuje se reakcija Disciplinske komisije FS BiH.

Sarajevo i Velež prijavili su trenera Zrinjskog Igora Štimca Disciplinskoj komisiji FS BiH zbog korištenja ustaškog slogana "Za dom spremni", prenio je večeras portal Klix.

Ovu informaciju prenijeli su večeras pojedini mediji u FBiH. S obzirom na to da bh. fudbalski disciplinci ne mogu da razmatraju određeni slučaj bez prijave, sarajevski i mostarski klub, ali i još nekolicina njih, odlučili su da o svemu obavijeste nadležno tijelo FS BiH.

Kako podsjeća ovaj portal, član 14. Disciplinskog pravilnika UEFA jasno definiše da vrijeđanje ljudskog dostojanstva na osnovu religije, rase ili etničkog porijekla predstavlja težak disciplinski prekršaj.

Stoga, ističe se, klubovi koji su podnijeli prijavu zahtijevaju da FS BiH pokrene postupak protiv Zrinjskog i Igora Štimca, ali i da se izrekne stroga i primjerena sankcija.

Podsjetimo, aktuelni strateg "plemića" je na svom Fejsbuk profilu pružio podršku hrvatskom teologu i članu hrvatskog Sabora Marinu Miletiću koji je skrenuo pažnju na ubijanje desetina hiljada hrišćana u Nigeriji i uništavanje hiljada crkava.

Na kraju objave, napisao je ZDS, što je jasna aluzija na slogan "Za dom spremni".

(mondo.ba)

