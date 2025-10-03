MONDO: Ponovo odgođen derbi između Borca i Zrinjskog!

Meč ipak neće biti odigran 15. oktobra.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Derbi susret trećeg kola Premijer lige BiH između Borca i Zrinjskog ipak neće biti odigran 15. oktobra.

Kako saznaje MONDO, okršaj dva pretendenta na najviši plasman, koji je trebalo da se održi na Gradskom stadionu sa početkom u 18.45 časova, prolongiran je dogovorom dva kluba.

I jedni i drugi imaće u tom terminu nekolicinu igrača sa reprezentativnim obavezama, prije svega u mladoj reprezentaciji BiH, dok su Mostarci, prema nezvaničnim informacijama MONDA, odgađanje zatražili i zbog nastupa na evropskoj sceni.

Banjalučki Borac u ovom trenutku je prvoplasirani na tabeli Premijer lige BiH sa 19 bodova, dok je Zrinjski na trećem mjestu, uz dva boda manje.

Kad je riječ o predstojećim takmičarskim obavezama, Borac će u nedjelju (19.45) u Prijedoru igrati krajiški derbi sa Rudarom, dok će Zrinjski dan kasnije biti gost Sarajeva (18.00) u najzanimljivijoj utakmici 10. prvenstvene runde.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)