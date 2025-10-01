U susret derbiju Krajine: Borac šest godina nije slavio u Prijedoru!

"Krajiški" derbi između Rudar Prijedora i banjalučkog Borca na rasporedu je u nedjelju s početkom u 19.45 u okviru 10. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Banjalučani su lideri na tabeli i apsolutni favorit protiv "rudara", koji su na pretposljednjem mjestu, ali uprkos tome, derbi Krajine je posebna utakmica u kojoj se nikad unaprijed ne može znati pobjednik.

O tome možda najbolje svjedoči i podatak da je Borac posljednji put slavio u Prijedoru prije šest godina zahvaljujući pogocima Igora Aničića, dvostrukog strijeca, te Vladana Danilovića, dok je gol za Rudar postigao Nemanja Pekija (1:3).

Istina, od te 2019. godine Borac se sastajao sa Rudarom u Prijedoru samo tri puta i svi ti dueli su okončani neriješenim rezultatom, dva puta po 1:1, i jednom 2:2.

Takođe, vrijedi napomenuti i da je u jedan od mečeva 2023. godine odigran u okviru osmine finala Kupa BiH, a dalje je prošao prijedorski tim nakon boljeg izvođenja penala.

Na posljednjoj bici za Krajinu u prvom kolu ove sezone, ali na banjalučkom Gradskom stadionu, Borac je brojao do šest protiv Prijedorčana (6:0) uz po dva pogotka Luke Juričića i Davida Vukovića, te po jedan Karla Perića i Davida Čavića.

Ipak, nema sumnje da je "legija stranaca", posebno Španaca u Prijedoru pod vođstvom legendarnog napadača Crvene zvezde Perice Ognjenovića opasan protivnik i da bi svako opuštanje crveno-plavih moglo da dovede do (k)iksa ili čak gubitka sva tri boda, što bi u velikoj mjeri poremetilo planove izabranika Vinka Marinovića u pohodu na šampionsku titulu.

Tome u prilog ide i sve bolja forma, kao i uigranost kompletno novog tima Prijedorčana, koji su povezali dva remija - protiv Zrinjskog u Mostaru (0:0) i dobojske Sloge kod kuće (1:1).

"Nemam šta da zamjerim mojim momcima, neka igraju ovako svaku utakmicu i ja se ne brinem. Svaka im čast na trudu, radu i želji na svemu što su dosad prikazali. Biće, biće pobjeda...Sigurno", rekao je Ognjenović nakon meča sa Dobojlijama, odbivši da odgovori na pitanje o utakmici s Borcem.

"Idemo meč po meč, a ja ću se samo baviti nama i pričati o nama, to je to".

