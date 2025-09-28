logo
"Iks" u Prijedoru: Benjamin Tatar postigao četvrti gol u sezoni, ali Gruzin omogućio bod Rudaru!

Autor Dragan Šutvić
0

Rudar Prijedor i Sloga Meridian odigrali su neriješeno (1:1) u posljednjoj utakmici devetog kola Premijer lige BiH.

Premijer liga BiH Rudar Prijedor Sloga Izvor: FK Rudar Prijedor

Posljednju utakmicu devetog kola Premijer lige BiH odigrali su Rudar Prijedor i Sloga Meridian, a okršaj u gradu na Sani završen je podjelom plijena (1:1).

Ekipa Perice Ognjenovića imala je terensku inicijativu i prijetila Filipu Eriću, ali bolju igru nije uspjela da kruniše pogotkom. Sa druge strane, tim Vuleta Trivunovića je prvu pravu šansu u prvom dijelu pretvorio u pogodak.

Josip Kvesić je centrirao sa lijeve strane, a lopta je na suprotnoj stativi srećno stigla do Benjamina Tatara, koji je u toj situaciji postigao svoj četvrti pogodak u sezoni, a treći u posljednja dva kola.

Od prvog minuta nastavka je Rudar Prijedor krenuo po izjednačujući pogodak, a to mu se isplatilo već u petom minutu. Demetre Gvasalija se oslobodio svojih čuvara na desnoj strani i udarcem kroz "šumu" nogu uspio da savlada Filipa Erića.

Bio je to pogodak kojim je, ujedno, postavljen i konačan rezultat, a do kraja susreta i jedni i drugi propustili su po jednu sjajnu šansu.

Dobojski tim je u 74. minutu bio u prilici da vrati vođstvo. Stvorila se gužva pred domaćim golom nakon jednog prekida, iz neposredne blizine je šutirao Srđan Grabež, ali je Alvaro Ronkal intervencijom na gol-liniji spasio svoj tim.

Osam minuta kasnije moglo je da dođe do preokreta. Odlično je šutirao Horhe Bolivar sa desne strane, ali se još boljom intervencijom istakla "jedinica" dobojskog tima.

U narednom, desetom kolu, Rudar Prijedor će u krajiškom derbiju odmjeriti snage sa Borcem pred domaćom publikom, dok će Sloga Meridian u goste Veležu.

(mondo.ba)

FK Rudar Prijedor fudbal Premijer liga BiH FK Sloga Doboj Benjamin Tatar

