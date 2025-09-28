"Iks" u Prijedoru: Benjamin Tatar postigao četvrti gol u sezoni, ali Gruzin omogućio bod Rudaru!

Rudar Prijedor i Sloga Meridian odigrali su neriješeno (1:1) u posljednjoj utakmici devetog kola Premijer lige BiH.
Ekipa Perice Ognjenovića imala je terensku inicijativu i prijetila Filipu Eriću, ali bolju igru nije uspjela da kruniše pogotkom. Sa druge strane, tim Vuleta Trivunovića je prvu pravu šansu u prvom dijelu pretvorio u pogodak.
Josip Kvesić je centrirao sa lijeve strane, a lopta je na suprotnoj stativi srećno stigla do Benjamina Tatara, koji je u toj situaciji postigao svoj četvrti pogodak u sezoni, a treći u posljednja dva kola.
Od prvog minuta nastavka je Rudar Prijedor krenuo po izjednačujući pogodak, a to mu se isplatilo već u petom minutu. Demetre Gvasalija se oslobodio svojih čuvara na desnoj strani i udarcem kroz "šumu" nogu uspio da savlada Filipa Erića.
Bio je to pogodak kojim je, ujedno, postavljen i konačan rezultat, a do kraja susreta i jedni i drugi propustili su po jednu sjajnu šansu.
Dobojski tim je u 74. minutu bio u prilici da vrati vođstvo. Stvorila se gužva pred domaćim golom nakon jednog prekida, iz neposredne blizine je šutirao Srđan Grabež, ali je Alvaro Ronkal intervencijom na gol-liniji spasio svoj tim.
Osam minuta kasnije moglo je da dođe do preokreta. Odlično je šutirao Horhe Bolivar sa desne strane, ali se još boljom intervencijom istakla "jedinica" dobojskog tima.
U narednom, desetom kolu, Rudar Prijedor će u krajiškom derbiju odmjeriti snage sa Borcem pred domaćom publikom, dok će Sloga Meridian u goste Veležu.
