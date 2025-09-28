logo
Poraz od Želje kap koja je prelila čašu: Musemić više nije trener Sarajeva?

Poraz od Želje kap koja je prelila čašu: Musemić više nije trener Sarajeva?

Autor Haris Krhalić
0

Nakon poraza u derbiju protiv Željezničara, Sarajevo se suočava s novim promjenama. Husref Musemić pred izlaznim vratima sa Koševa.

Husref Musemić više nije trener Sarajeva Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Turbulencije u Fudbalskom klubu Sarajevo, nikako da se zaustave, a dodatno ih pojačavaju i loši rezultati na terenu.

Bordo ekipa je sinoć, u gradskom derbiju devetog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, poražena od Željezničara rezultatom 2:0. To im je već peti prvenstveni poraz u tekućoj sezoni. Pet neuspjeha u samo devet kola dovoljno govori o težini situacije u kojoj se klub nalazi, pa ne čudi što se sve češće govori o novim promjenama na klupi.

Poraz od najvećeg rivala mogao bi biti presudan za Husrefa Musemića, legendarnog fudbalera i trenera Sarajeva, koji je ekipu preuzeo nakon što je Zoran Zekić napustio klub.

Prema informacijama Sport1, rukovodstvo Sarajeva već je donijelo odluku o raskidu saradnje sa Musemićem, a iako zvanična potvrda još uvijek nije stigla, trener je, kako saznajemo, već upoznat sa stavom uprave.

Nakon devet odigranih kola, Sarajevo se nalazi tek na sedmom mjestu sa osvojenih deset bodova. To znači da će tim sa Koševa u veoma kratkom periodu dobiti i trećeg trenera ove sezone, što jasno pokazuje dubinu problema u radu kluba.

Prema nekim informacijama već se pojavljuju potencijalni nasljednici za Musemića na klupi Sarajeva, a prvo ime je Ivajlo Petev koji je nedavno dobio otkaz u UAE.

Tagovi

fudbal FK Sarajevo Premijer liga BiH

Komentari 0

