Deveto kolo Premijer lige BiH obilježiće vječiti derbi, okršaj Željezničara i Sarajeva, koji se igra večeras na Grbavici (18.30)!
Ruvali iz glavnog grada BiH sastaju se 156. put, a kad je riječ o trenutnom plasmanu na tabeli, u prednosti je večerašnji domaćin.
Željezničar je iz dosadašnjih osam utakmica sakupio 15 bodova i nalazi se na drugom mjestu, uz bod manje ali i utakmicu više u odnosu na prvoplasirani Borac.
Sarajevo je, sa druge strane, u rezultatskoj krizi. Bordo tim je do sada ostvario tri pobjede, jedan remi i četiri poraza, koliko je imao u cijeloj prošloj sezoni. Zahvaljujući tom učinku, tim sa Koševa u ovaj derbi ulazi sa šeste pozicije.
Očekivanja Admira Adžema!
"Utakmica koju ne treba posebno najavljivati. Nešto najljepše u našem fudbalu i najveća utakmica za naš klub kao i za našeg protivnika. Uvijek puna neizvjesnosti, puna energije. Nikad u derbijima nije bilo bitno ko je u boljoj formi, ko ima bolje i skuplje igrače. To su utakmice gdje odlučuje trenutak inspiracije, dobar dan jedne od ekipa. Nadam se da će tako biti i ovaj put. Mislim da smo u prednosti, nažalost navijači Sarajeva neće biti prisutni, volio bih da je to drugačije, ali nije moje da ulazim u tu priču. Siguran sam da će navijači nama biti ogromna podrška", riječi su kojima je trener Admir Adžem najavio večerašnji derbi.Izvor: Screenshot
Domaći igrači su stigli
Stanje na tabeli?
Domaće pristalice idu ka stadionu
Bez navijača Sarajeva na Grbavici
Večerašnjem derbiju neće prisustvovati navijači Sarajeva jer uprave dva kluba nisu uspjele da se dogovore oko broja ulaznica.Izvor: MONDO/Samir Cacan
