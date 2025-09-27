logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

UŽIVO ŽELJEZNIČAR – SARAJEVO: Prvi od četiri vječita derbija u sezoni! 0

Pratite uz MONDO najveću utakmicu bh. fudbala!

Premijer liga BiH Željezničar Sarajevo uživo prenos Izvor: FK Željezničar

Deveto kolo Premijer lige BiH obilježiće vječiti derbi, okršaj Željezničara i Sarajeva, koji se igra večeras na Grbavici (18.30)!

Ruvali iz glavnog grada BiH sastaju se 156. put, a kad je riječ o trenutnom plasmanu na tabeli, u prednosti je večerašnji domaćin.

Željezničar je iz dosadašnjih osam utakmica sakupio 15 bodova i nalazi se na drugom mjestu, uz bod manje ali i utakmicu više u odnosu na prvoplasirani Borac.

Sarajevo je, sa druge strane, u rezultatskoj krizi. Bordo tim je do sada ostvario tri pobjede, jedan remi i četiri poraza, koliko je imao u cijeloj prošloj sezoni. Zahvaljujući tom učinku, tim sa Koševa u ovaj derbi ulazi sa šeste pozicije.

Ostanite uz MONDO i pratite najveću utakmicu bosansko-hercegovačkog fudbala!

Autor Dragan Šutvić
17:25

Očekivanja Admira Adžema!

"Utakmica koju ne treba posebno najavljivati. Nešto najljepše u našem fudbalu i najveća utakmica za naš klub kao i za našeg protivnika. Uvijek puna neizvjesnosti, puna energije. Nikad u derbijima nije bilo bitno ko je u boljoj formi, ko ima bolje i skuplje igrače. To su utakmice gdje odlučuje trenutak inspiracije, dobar dan jedne od ekipa. Nadam se da će tako biti i ovaj put. Mislim da smo u prednosti, nažalost navijači Sarajeva neće biti prisutni, volio bih da je to drugačije, ali nije moje da ulazim u tu priču. Siguran sam da će navijači nama biti ogromna podrška", riječi su kojima je trener Admir Adžem najavio večerašnji derbi.

Izvor: Screenshot

17:18

Domaći igrači su stigli

17:16

Stanje na tabeli?



Standings provided by Sofascore

17:03

Domaće pristalice idu ka stadionu

17:03

Bez navijača Sarajeva na Grbavici

Večerašnjem derbiju neće prisustvovati navijači Sarajeva jer uprave dva kluba nisu uspjele da se dogovore oko broja ulaznica.

Izvor: MONDO/Samir Cacan

16:59

DOBRO DOŠLI U MONDO PRENOS!

Pratite uz MONDO najveći derbi Premijer lige BiH, koji počinje u 18.30 časova!

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Najnovije