Izvor: FK Željezničar

Deveto kolo Premijer lige BiH obilježiće vječiti derbi, okršaj Željezničara i Sarajeva, koji se igra večeras na Grbavici (18.30)!

Ruvali iz glavnog grada BiH sastaju se 156. put, a kad je riječ o trenutnom plasmanu na tabeli, u prednosti je večerašnji domaćin.

Željezničar je iz dosadašnjih osam utakmica sakupio 15 bodova i nalazi se na drugom mjestu, uz bod manje ali i utakmicu više u odnosu na prvoplasirani Borac.

Sarajevo je, sa druge strane, u rezultatskoj krizi. Bordo tim je do sada ostvario tri pobjede, jedan remi i četiri poraza, koliko je imao u cijeloj prošloj sezoni. Zahvaljujući tom učinku, tim sa Koševa u ovaj derbi ulazi sa šeste pozicije.

