Završeno snimanje filma "Kad ponovo umrem" Nemanje Savanovića (Foto)

Završeno snimanje filma "Kad ponovo umrem" Nemanje Savanovića (Foto)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Snimanje dugometražnog igranog filma "Kad ponovo umrem", u režiji Nemanje Savanovića, završeno je u Slatini, nadomak Banjaluke, nakon mjesec dana intenzivnog rada filmske ekipe.

Završeno snimanje filma "Kad ponovo umrem" Nemanje Savanovića Izvor: Audio-vizuelni centar RS

Radnja je smještena u Banjaluku i, prema riječima autora, donosi likove i situacije u kojima se može prepoznati veliki broj gledalaca iz regiona.

Producent filma Željko Erkić ističe da je snažan i angažovan scenario bio ključni razlog za ulazak u ovaj projekat. Kako navodi, riječ je o priči koja se dešava u lokalnom okruženju i koja je nastajala u krugu predanih ljudi spremnih da film iznesu od prve do posljednje klape, naglašavajući da je rad na setu zahtjevan, ali izuzetno dragocjen za buduće projekte.

Reditelj Nemanja Savanović pojašnjava da je film nastao iz lične potrebe da se zabilježe sudbine ljudi koje svi prepoznajemo. Ističe da likovi u filmu nisu ni dobri ni loši, već "naši", te da je posebno ponosan na cijeli tim koji je uspio da realizuje projekat koji je na papiru djelovao gotovo nemoguće.

Pogledajte fotografije sa snimanja:

Savanović naglašava da je film timski sport i da nijedna dobra ideja ne može funkcionisati bez ekipe koja djeluje kao cjelina.

Film prati Milana, taksistu koji, pokušavajući da se izvuče iz dugova, biva uvučen u opasan posao koji ga suočava sa sopstvenim moralnim dilemama i prošlošću. Njegovo putovanje prerasta u priču o bijegu, krivici i pokušaju iskupljenja u svijetu u kojem su granice između dobra i zla odavno izbrisane.

Autorsku ekipu filma čine scenarista i reditelj Nemanja Savanović, direktori fotografije Saša Petković i Dragan Radetić, scenografkinja Slobodanka Pilić i kostimografkinja Margareta Šobot.

Glavne uloge tumače Mladen Sovilj, Dejan Aćimović, Mirko Vlahović, Miljka Brđanin i Nikola Pejaković, a u filmu učestvuje i veći broj glumaca iz regiona.

Film se realizuje u produkciji kuće „Passel Film Production“ iz Banjaluke, na čelu sa producentom Željkom Erkićem, u koprodukciji sa kompanijom "Cinnamon Films" iz Srbije i koproducenticom Nevenom Savić. Realizovan je uz finansijsku podršku Audio-vizuelnog centra Republike Srpske u iznosu od 400.000 KM.

