Počelo snimanje filma "Kad ponovo umrem" (FOTO)

U Slatini kod Banjaluke počelo je snimanje dugometražnog igranog filma "Kad ponovo umrem", scenariste i reditelja Nemanje Savanovića.

Izvor: Srna/Ana Bencun

Scenarista i reditelj Nemanja Savanović rekao je da snimanje ide po planu, te da će filmska ekipa narednih nekoliko dana snimati na današnjoj lokaciji.

On je dodao da radnja filma aktuelna, jer prati priču o čovjeku koji se pokušava izvući iz jednih problema, ali ulazi u druge.

Producent filma Željko Erkić rekao je da je snimanje igranog filma veliki izazov, te izrazio zadovoljstvo što je baš ovaj film dobio povjerenje i podršku Audio-vizuelnog centra.

"Film ima veliki potencijal da bude interesantan publici i da na taj način otvori vrata realizaciji i drugih projekata, te da sa ovim svojim ostvarenjima odemo u svijet i pokažemo šta zanamo", rekao je Erkić.

Izvor: Srna/Ana Bencun

Film prati Milana, taksistu koji, pokušavajući da se izvuče iz dugova, biva uvučen u opasan posao koji će ga suočiti sa sopstvenim moralnim dilemama i prošlošću. Njegovo putovanje postaje priča o bijegu, krivici i pokušaju iskupljenja u svijetu gdje su granice između dobra i zla odavno izbrisane.

Autorsku ekipu filma čine scenarista i reditelj Nemanja Savanović, direktori fotografije Saša Petković i Dragan Radetić, scenograf Slobodanka Pilić i kostimograf Margareta Šobot.

Glavne uloge tumače: Mladen Sovilj, Dejan Aćimović, Mirko Vlahović, Miljka Brđanin i Zoran Cvijanović, a pored njih u filmu učestvuje i veliki broj glumaca iz regiona.

Izvor: Srna/Ana Bencun

Direktor Audio-vizuelnog centra Republike Srpske Anja Ilić rekla je da će snimanje prvog dugometražnog igranog filma "Kad ponovo umrem", koje je počelo danas u Slatini kod Banjaluke, značajno doprinijeti razvoju kinematografije, ali i umjetnosti u Republici Srpskoj.

Ilićeva je rekla da je ponosna jer je Audio-vizuelni centar Republike Srpske podržao snimanje ovog filma sa 400.000 KM.

"Drago mi je da budem dio ove priče i što smo uspjeli da stvorimo sistem i da kontinuirano imamo stabilna sredstva za podršku proizvodnji kineatografskih i audio-vizuelnih djela", rekla je Ilićeva, koja je danas posjetila filmsku ekipu na prvom filmskom setu.

Ona je rekla da je značajno i to što je snimanje ovog filma okupilo brojnu ekipu predvođenu domaćim filmski stvaraocima, ali i regionalnim autorima.

