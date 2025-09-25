Ljajić treći put zaredom sudi "Želji" i Sarajevu, Sivcu mostarski derbi!

FS BiH delegirao sudije za najvažnije mečeve 9. kola Premijer lige BiH.

Deveto kolo Premijer lige BiH proteći će u znaku dva derbija – sarajevskog i mostarskog.

Oba se igraju u subotu (27. septembar), a prvi će na teren izaći Željezničar i Sarajevo, koji se na Grbavici sastaju sa početkom u 18.30 časova. Duel Veleža i Zrinjskog, na stadionu u Vrapčićima, počinje dva časa kasnije.

FS BiH je danas odredio i arbitre za ove mečeve, pa će tako pravdu u sarajevskom vječitom derbiju dijeliti Sarajlija Nihad Ljajić, koji je, zanimljivo, bio delegiran i za prethodna dva sarajevska derbija, 22. februara na Grbavici (0:0) i 27. aprila na Koševu (pobjeda Sarajeva 2:1).

Pomoćne sudije u ovoj utakmici biće Amer Macić (Mostar) i Arnel Novalić (Doboj-Istok), dok su u VAR sobi Sarajlije Amin Efendić i Admir Musić.

Kad je riječ o derbiju grada na Neretvi, na centru će se naći Zeničanin Ermin Sivac. U radu će mu pomagati Emir Zahiragić (Sarajevo) i Hasan Nanić (Bužim), dok su za VAR provjere zaduženi Antoni Bandić (Grude) i Josip Čolić (Kupres).

PREMIJER LIGA BiH – 9. kolo

Petak (26. septembar):

Radnik – Široki Brijeg (18.00)

Subota (27. septembar):

Željezničar – Sarajevo (18.30)

Velež – Zrinjski (20.30)

Nedjelja (28. septembar):

Posušje – Borac (17.30)

Rudar Prijedor – Sloga Meridian (19.45)







