logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ljajić treći put zaredom sudi "Želji" i Sarajevu, Sivcu mostarski derbi!

Ljajić treći put zaredom sudi "Želji" i Sarajevu, Sivcu mostarski derbi!

Autor Dragan Šutvić
0

FS BiH delegirao sudije za najvažnije mečeve 9. kola Premijer lige BiH.

Ko sudi utakmice Željezničar Sarajevo i Velež Zrinjski Izvor: Facebook/HŠK Posušje

Deveto kolo Premijer lige BiH proteći će u znaku dva derbija – sarajevskog i mostarskog.

Oba se igraju u subotu (27. septembar), a prvi će na teren izaći Željezničar i Sarajevo, koji se na Grbavici sastaju sa početkom u 18.30 časova. Duel Veleža i Zrinjskog, na stadionu u Vrapčićima, počinje dva časa kasnije.

FS BiH je danas odredio i arbitre za ove mečeve, pa će tako pravdu u sarajevskom vječitom derbiju dijeliti Sarajlija Nihad Ljajić, koji je, zanimljivo, bio delegiran i za prethodna dva sarajevska derbija, 22. februara na Grbavici (0:0) i 27. aprila na Koševu (pobjeda Sarajeva 2:1).

Možda će vas zanimati

Pomoćne sudije u ovoj utakmici biće Amer Macić (Mostar) i Arnel Novalić (Doboj-Istok), dok su u VAR sobi Sarajlije Amin Efendić i Admir Musić.

Kad je riječ o derbiju grada na Neretvi, na centru će se naći Zeničanin Ermin Sivac. U radu će mu pomagati Emir Zahiragić (Sarajevo) i Hasan Nanić (Bužim), dok su za VAR provjere zaduženi Antoni Bandić (Grude) i Josip Čolić (Kupres).

PREMIJER LIGA BiH – 9. kolo

Petak (26. septembar):

Radnik – Široki Brijeg (18.00)

Subota (27. septembar):

Željezničar – Sarajevo (18.30)

Velež – Zrinjski (20.30)

Nedjelja (28. septembar):

Posušje – Borac (17.30)

Rudar Prijedor – Sloga Meridian (19.45)



Tablice omogućuje Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Željezničar FK Sarajevo FK Velež HŠK Zrinjski fudbal Premijer liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC