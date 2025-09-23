Čelnici FK Sarajevo zbog navijača bojkotuju derbi sa Željom: Fudbal bez njih gubi smisao

Fudbalski klub Sarajevo oglasio se u utorak uveče povodom predstojećeg derbija protiv Željezničara u subotu na "Grbavici", gdje neće biti navijača "bordo" tima.

Izvor: MONDO/Samir Cacan

Nakon što nije postignut dogovor sarajevskih klubova i MUP-a Kantona Sarajevo, postalo je jasno da najvatrenije pristalice "bordo" tima - Horde zla neće prisustvovati utakmici na stadionu Željezničara.

U skladu s tim, oglasili su se iz FK Sarajevo i istakli da će zbog navijača i svi čelnici kluba bojkotovati sarajevski derbi na "Grbavici".

Saopštenje kluba sa "Koševa" prenosimo u cijelosti.

"FK Sarajevo nije uprava nego navijači, i ako za njih nema mjesta na stadionu, nema ni za nas. Ponuda koja nam je upućena nije zadovoljila potrebe naših navijača, niti standarde koji su za nas neupitni. Treći put u ovoj sezoni našoj 'bordo' porodici uskraćena je prilika da bude uz svoj tim. To nije samo statistika, nego poruka koju ne možemo i nećemo ignorisati.

Zbog toga, stojimo na istoj strani. Predsjednik, uprava i uposlenici FK Sarajevo neće prisustvovati utakmici na 'Grbavici'. Naša mjesta su uz našu publiku, ma gdje oni bili.

Činjenica da grad Sarajevo ostaje bez pravog duha derbija zbog nekoliko stotina prodanih ulaznica više koliko iznosi tampon zona koja mora ostati prazna je istinsko razočarenje za sve ljubitelje fudbala sa koje god strane stajali.

Zbog njih i zbog našeg obraza, FK Sarajevo ostaje dosljedan. Kad se igra na 'Koševu', navijačima Željezničara otvorićemo tribine u punom kapacitetu, uz odobrenje nadležnih institucija. To je naš standard i način na koji čuvamo vrijednosti ovog sporta.

Fudbal bez navijača gubi svaki svoj smisao, a mi nećemo pristati biti dio takve igre",navedeno je u saopštenju FK Sarajevo.

Utakmica između Želje i Sarajeva u okviru devetog kola Premijer lige BiH na rasporedu je u subotu s početkom u 18.30 časova.



(MONDO)