"Treba da padnu teške riječi, neka se posvađaju": Đurović poručio igračima Zvezde da ovako više ne može

Vlade Đurović je poslije utakmice Crvene zvezde i Žalgirisa naglasio da je neophodno da igrači Crvene zvezde izađu iz letargije u koju su upali.

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Vlade Đurović je detaljno analizirao meč Crvene zvezde i Žalgirisa prije početka meča, a nakon svega je istakao da je poraz bio pretežak i da je neophodno da se igrači pogledaju u oči i kažu jedni drugima šta zamjeraju kako bi se krenulo naprijed.

"Šta reći, a ne zaplakati? Ovo je stvarno baš bilo... Da izgubiš 32 razlike, to je baš pretjerano. Zvezda je baš bila... Učinilo mi se da su malo bili i uplašeni u prvoj četvrtini", počeo je Vlade Đurović pa nastavio.

"Ne smije se ni praviti panika niti padati u očaj. Teško, ali ako vrijedite stisnite se. Napravite jednu atmosferu na jednom sastanku koji bi trebalo sad da uslijedi. Trebalo bi da padnu teške riječi. Neka se posvađaju igrači, to je bolje nego da ćute. Ako budu ćutali igrači, a pričao samo trener, to nije dobar znak."

Što se tiče te svađe koju želi da vidi Vlade Đurović, on ističe da je neophodno da se to desi kako bi se tim trgnuo iz letargije koja je dovela do šest poraza u osam mečeva.

"Moraju da kažu jedan drugog šta ja zamjeram tebi, šta ti meni itd. Ne treba tu da dođe do krvi, do tuče, nego da izađemo iz ove letargije u kojoj smo. Jer malo izgledamo letargično. Govor tijela ne govori da ih je sramota. 32 razlike je mnogo, ne bi to bilo drugačije ni da je 22. Stvar je u onom vizuelnom utisku koji ima i malo dijete i neki stariji čovjek kao ja. Jeste teško svima, ali ovo mora da se istrpi i mora da se malo igrači natjeraju da kažu svoje. Sastanak je da bude svađe, oštrijih tonova, mora da bude tako", završio je on.

