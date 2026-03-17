Poznati parovi polufinala Kupa BiH

U prostorijama Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine u utorak u Sarajevu je održan žrijeb parova polufinala Kupa BiH.

U prvom polufinalu sastaće se bolji iz duela između Laktaša i bijeljinskog Radnika protiv mostarskog Zrinjskog, dok će u drugom polufinalnom duelu snage odmjeriti Velež iz Mostara i dobojska Sloga.

Inače u okviru polufinala se igraju dvije utakmice, a prvi mečevi na rasporedu su 1. aprila, a revanši su zakazani dvije sedmice kasnije.

PAROVI

Laktaši/Radnik - Zrinjski

Velež - Sloga Doboj

Finale, koje će takođe biti odigrano u dva meča, na rasporedu je 6. odnosno 13. maja.

Podsjetimo, pehar Kupa BiH prošle sezone osvojili su fudbaleri Sarajeva, koje je u prethodnoj rundi eliminisao Velež dvjema pobjedama 0:1, 4:1, pa će trofej ove sezone dobiti novog vlasnika.

