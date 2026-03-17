Djevojka iz Pala u idealnom timu italijanske Serije A

Fudbalska Evropa dobila je još jednu potvrdu onoga što na Balkanu već odavno znamo - Marija Ana Milinković (21) je igračica za najveću scenu.

Na veličanstvenoj manifestaciji u Firenci reprezentativka Bosne i Hercegovine i fudbalerka Intera zvanično je uvrštena u najbolji tim Serije A za sezonu 2024/25.

Događaj koji organizuje Asocijacija italijanskih fudbalera (AIC) okupio je najvažnije ljude iz svijeta sporta i fudbala, a ceremoniju su prenosili Rai Sport, uz podršku renomiranih partnera poput Tuttosport, RDS, Panini i drugih. Upravo ta činjenica dodatno naglašava koliko je ovaj izbor relevantan i prestižan, jer o pobjednicama odlučuju same fudbalerke.

A među najboljima - najmlađa.

Marija Ana Milinković, djevojka iz Pala, uspjela je da se izdvoji u jednoj od najjačih liga svijeta i zasluženo zauzme mjesto među elitom italijanskog fudbala.

Sezona iza nje bila je, bez dileme, savršena u svakom smislu. U dresu Intera odigrala je 29 utakmica - svih 29 kao starter, svih 29 po 90 minuta. Ukupno: 26 mečeva u prvenstvu i tri u Kupu Italije. Nijedan minut nije propustila.

Podatak koji govori više od svake statistike.

Njena konstantnost, sigurnost i liderstvo na terenu učinili su je nezamjenjivim dijelom tima, igračicom bez koje se Inter danas jednostavno ne može zamisliti. U sistemu koji zahtijeva maksimalnu disciplinu i taktičku zrelost, Milinković je pokazala da pripada samom vrhu evropskog fudbala.

Ono što ovaj uspjeh čini još većim jeste činjenica da dolazi iz male sredine, ali sa velikim snovima i još većim radom. Put od Pala do vrha Serije A nije bio lak, ali je bio ispunjen posvećenošću, karakterom i vjerom.

Izbor u TOP 11 nije samo individualno priznanje, to je potvrda kontinuiteta, profesionalizma i mentaliteta pobjednika.

I možda najvažnije - inspiracija.

Inspiracija za sve djevojčice koje danas sanjaju iste snove. Inspiracija za cijeli region. I još jedan dokaz da Balkan ima igrače za najveće domete.

Marija Ana Milinković je danas među najboljima u Italiji.

A ono što dolazi… djeluje još veće i svjetlije, jer ovo nije vrhunac, već tek početak jedne velike karijere.

Sa ovakvim mentalitetom, kontinuitetom i nivoom igre koji već sada pravi razliku na najvišoj sceni, jasno je da je pred njom put ka samom vrhu evropskog i svjetskog fudbala. Inter je dobio lidera, a ženski fudbal na Balkanu još jedno lice koje pomjera granice.

Najmlađa u najboljem timu Serije A danas.

A sutra? Ime koje će se izgovarati među apsolutnom elitom svjetskog fudbala.

MILAN, ITALY - SEPTEMBER 14: Marija Ana Milinkovic of FC Internazionale in action during the Serie A Cup Women match between FC Internazionale and Como 1907 at Arena Civica Gianni Brera on September 14, 2025 in MILAN, Italy. (Photo by Francesco Scaccianoce - Inter/Inter via Getty Images) MILAN, ITALY - OCTOBER 04: Marija Ana Milinkovic of FC Internazionale in action during the Serie A Women match between FC Internazionale and Ternana Calcio at Arena Civica Gianni Brera on October 04, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Francesco Scaccianoce - Inter/Inter via Getty Images)

