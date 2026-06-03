Hrvatska gradi stazu za Formulu 1: Najbrži cirkus na svijetu stiže u region?

Najbrži karavan na svijetu u bliskoj budućnosti mogli bismo da gledamo u Hrvatskoj, nedaleko od Slunja.

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Jedan od najambicioznijih sportskih projekata u regionu pokreće Hrvatska, koja u planu ima izgradnju staze za Formulu 1! Ministarstvo zaštite životne sredine i zelene tranzicije Hrvatske odobrilo je studiju uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje međunarodnog autodroma Croatia Ring, što je ključan korak ka izgradnju staze koja će ispunjavati sve uslove za trke najbržih bolida na svijetu.

Riječ je o stazi koja bi trebalo da bude izgrađena po najvišim standardima FIA, Međunarodne automobilske federacije. Pored potencijalnog domaćinstva trke Formule 1, u okviru kompleksa planirana su i testiranja vozila, obuke za vozače, rad auto-škola, kao i brojni komercijalni sadržaji. Planirano je da se staza nalazi u Karlovačkoj županiji, sjeverno od Slunja, između naselja Veljun i Blagaj, u neposrednoj blizini rijeke Korane.

"Konačno smo dobili odobrenje i veoma sam zadovoljan cjelokupnom procedurom, koja je bila izuzetno složena. Uspjeli smo da odgovorimo na sve zahtjeve struke i ministarstva i sada možemo da nastavimo dalje. Ovo je veliki projekat koji će, siguran sam, donijeti značajne koristi kako Karlovačkoj županiji, tako i cijeloj Hrvatskoj", rekao je za Forbes Hrvatska Davorin Štetner, jedan od vodećih ljudi projekta.

Kompletan kompleks će se prostirati na oko 50 hektara. Oko 40 hektara zauzimaće zona autodroma sa trkačkom stazom, padokom, servisnim objektima i pratećom infrastrukturom, dok će preostalih deset hektara biti namijenjeno turističkim i ugostiteljskim sadržajima. Sama staza biće duga 4,2 kilometra, imaće ukupno 12 krivina i visinsku razliku od 34 metra.

Projekat ne podrazumijeva samo izgradnju trkačke staze, već i ozbiljan turistički kompleks. Planirani su butik, hotel, luksuzni apartmani, VIP lože sa pogledom na stazu, restorani, izložbeni prostor i dodatni smještajni kapaciteti, koji bi mogli da prime oko 520 gostiju dnevno.

"Za najveće trkačke događaje predviđen je kapacitet od gotovo 18.000 posjetilaca. Prirodne tribine mogle bi da ugoste oko 15.000 gledalaca, a u planu su i VIP zone, medijski centar, kao i kompletna infrastruktura neophodna za televizijske prenose. Poređenja radi, stadion Opus Arena u Osijeku ima oko 13.000 mjesta", piše sajt "Forbes Hrvatska".

Prema dokumentaciji projekta, najveći događaji održavali bi se jednom ili dva puta godišnje. Izgradnja bi bila realizovana u tri faze. U prvoj bi bili izgrađeni staza, garaže, VIP lože i servisni objekti. Druga faza predviđa izgradnju hotela, dok bi u završnoj etapi bile podignute vile i dodatni turistički sadržaji. Planirano trajanje građevinskih radova je dvije godine.

Da li Hrvatska može u Formulu 1?

Ove sezone se u kalendaru Formule 1 nalaze čak 22 trke. Počelo je 8. marta u Australiji, a završiće se 6. decembra u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Prethodnih godina gledali smo i duže sezone u Formuli 1, a sve nove destinacije koje se pojavljuju u kalendaru privuku i ogromnu pažnju javnosti.

Što se tiče Evrope, trenutno su u kalendaru trke na stazama u Monaku, Austriji, Velikoj Britaniji, Belgiji, Mađarskoj, Holandiji, Italiji, Azerbejdžanu i Španiji koja je domaćin dvije trke. Dosadašnji dio sezone u potpunosti su obilježili evropski vozači - jednu pobjedu ima Džordž Rasel, a četiri puta je pobijedio Kimi Antoneli. I to bi možda mogao da bude adut Hrvatske kada staza bude gotova.

Nakon izgradnje staze potrebne su i dodatne garancije, velika ulaganja u organizaciju i "borba" protiv ostalih atraktivnih destinacija koje žele da se trka održi na njihovoj stazi.

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