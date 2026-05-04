Agonija za Leklera i poslije trke u Majamiju: Dugo neko nije upropastio samog sebe kao on

Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Na Velikoj nagradi Majamija, Šarl Lekler je napravio niz grešaka koje su ga koštale pada sa trećeg na osmo mjesto u samo dva kruga.

Šarl Lekler sa treće na šesto mjesto u Majamiju

Šarl Lekler je vozio odličnu trku na Velikoj nagradi Majamija i bio je "viđen" na podijumu pošto je u pretposljednji krug ušao sa treće pozicije. Međutim, prestigao ga je Oskar Pijastri iz Meklarena, a Lekler je u nervozi izgubio kontrolu na bolidom, okrenuo bolid na stazi, a tom prilikom došlo je do ozbiljnih problema.

Vidjelo se da gubi brzinu, da gume ne reaguju više kao što su prije toga, da ima problema i sa kočenjem, tako da su ga do kraja trke uspjeli da obiđu i Džordž Rasel (Mercedes) i Maks Ferstapen (Ferari), poslavši ga na šesto mjesto.

Ipak, tu nije kraj agonije za vozača Ferarija iz Monaka. Šarl Lekler je bio pod istragom direkcije trke zbog oštećenog bolida u nebezbjednim uslovima na stazi, zbog višestrukog napuštanja staze i kontakta sa Raselom u 17. krivini, tako da su sudije odlučile da ga "nagrade" sa dodatnih 20 sekundi kazne. To ga je na kraju koštalo još dvije pozicije, pa je Lekler trku u Majamiju završio tek na osmom mjestu.

Njegove "gluposti" slaviće Luis Hamilton (Ferari) i Franko Kolapinto (Alpina) koji su se pomjerili za po jednu poziciju, s tim da će i ovoga puta krivica biti verovatno prebačena na njegov tim. Nije bio zadovoljan Lekler što je u 22. krugu pozvan u boks jer se vratio tek na 12. mjesto, kada je tražio objašnjenje od tima.


Ali, kada se sve podvuče, Šarl Lekler je napravio mnogo više gluposti na trci u Majamiju nego što je bilo ko sa znakom Ferarija ovog vikenda.

Podsjetimo, Kimi Antoneli je pobijedio u Majamiju i ima već 100 bodova. Njegov klupski kolega Džordž Rasel je na 80, Šarl Lekler (Ferari) sa ovim smanjenjem ima 59, a Lando Noris (Mercedes) i Luis Hamilton (Ferari) po 51. Za dvije sedmice čeka nas naredna trka Formule 1 u Kanadi.

