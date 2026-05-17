Ralf Šumaher spustio Luisu Hamiltonu i Fernandu Alonsu: "Momci zar ne vidite da ste zreli za penziju?"

Ralf Šumaher smatra da je nekim vozačima vrijeme prošlo i da je vrijeme za penziju.

Vrijeme je za penziju za Luisa Hamiltona, a bogami i Fernanda Alonsa, To je svojim nekadašnjim rivalima poručio Ralf Šumaher u nedavnom intervjuu. Njemački vozač, brat Mihaela Šumahera, istakao je da bi obojica veterana trebalo da se povuku i da daju šansu nekim vozačima mlađe generacije.

"Hamilton je u boljoj poziciji ove sezone, ali kako takmičenje bude odmicalo neće imati šanse u odnosu na Šarla Leklera. Vrijeme je za penziju, a to mogu da kažem i za Fernanda Alonsa, Hamilton i Alonso su imali sjajne karijere u Formuli 1, ali sada je vrijeme da se obojica povuku, izađu iz kokpita na kraju sezone i da daju šansu mlađim vozačima", rekao je Ralf Šumaher.

Brat Mihaela Šumahera godinama je vozio u Formuli 1 za Džordan, Vilijams, Tojotu i na kraju je upisao šest pobjeda i 27 podijuma za deset godina. Sada je mnogo više zanimljiv medijima zbog svoje objave da je gej nego zbog sporta.

Kako stoje Hamilton i Alonso?

Luis Hamilton ima 41 godinu, dok je Alonso još stariji i ima 44. U sezoni u kojoj za sada vodi Kimi Antoneli Hamilton je peti na tabeli sa 51 poenom, dok je Fenrando Alonso bez učinka i dvije trke nije ni završio.

Zajedno imaju više od 100 pobjeda i osvojili su devet titula, ali kako ih godine stižu penzija jeste blizu. Dok Luis Hamilton ima ugovor sa Ferarijem i za sljedeću sezonu, Alonso bi mogao da završi karijeru i nakon ove, mada on ističe da bi još da vozi. Što se Ferarija tiče kao mogući naredni partner Šarla Leklera pominje se Oliver Berman.

