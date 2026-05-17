Natjerali Kristijana Ronalda da gleda u pod, pa oduševili svijet: Ovako se slavi sa peharom Lige šampiona

Ni milioni ni Kristijano Ronaldo ne pomažu Al Nasru. Sada su uspjeli u tri dana da izgube titulu u domaćem prvenstvu i Azijskoj ligi šampiona, a Gamba Osaka je znala kako da proslavi titulu.

Izvor: X/Sachk0/Printscreen

Gamba Osaka je osvajač Azijske lige šampiona za ovu sezonu, a do tog uspjeha došli su pobjedom nad Al Nasrom i Kristijanom Ronaldom. Japanski tim došao je do pobjede golom turskog napadača Deniza Humeta u 30. minutu, a osim njega u timu je bio samo još jedan stranac, Isam Jebali iz Tunisa.

Nakon što su došli do istorijske pobjede igrači Gamba Osake su se popeli na tribine stadiona u Rijadu i trofej za pobjednika Lige šampiona odnijeli su pravo svojim navijačima. Pogledajte taj momenat:

This is amazing areas. Gamba Osaka gave the AFC Champions League Two trophy to travelling fans to celebrate after beating Cristiano Ronaldo’s Al-Nassr.



Second continental crown following the Japanese club’s 2008 ACL Elite triumph.pic.twitter.com/XuZh4BEWjw — Sacha Pisani (@Sachk0)May 16, 2026

Do trofeja Gamba je došla pobjedama nad Pohangom, Račaburijem, Bankokom i sada nad ekipom u kojoj igraju Kristijano Ronaldo, Žoao Feliks, Sadio Mane, Injigo Martinez, Bento, Mohamed Simakan, Kingsli Koman...

Kristijano ređa poraze

Nije ovo jedini poraz Kristijana Ronalda i Al Nasra u posljednje vrijeme. Prije samo tri dana su izgubili trofej šampiona Saudijske Arabije nakon užasne greške golmana Benta što znači da iskusni Portugalac u Al Nasru i dalje nema nijedan osvojen trofej.

(MONDO)

BONUS VIDEO: