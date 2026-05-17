Srbija otišla da sruši Mađare i uzme kartu za Mundijal: "Pritisak je na njihovoj strani, mi ništa ne jurimo"

Rukometna reprezentacija Srbije će od 17:30 pokušati da sačuva dva gola prednosti sa meča u Nišu protiv Mađarske. Na korak su od plasmana na Mundijal.

Nakon što su Norveška, Farska Ostrva i Španija našle svoje mjesto na Svjetskom prvenstvu sada je red na Srbiju da pokuša da se kvalifikuje. "Orlovi" su u prvom meču u Nišu savladali Mađare 31:29, a sada desni bek srpskog tima Uroš Kojadinović ističe da vjeruje da ova ekipa može do plasmana na Mundijal u Njemačkoj 2027. godine.

"Ostaje veliki žal što nismo uspjeli da sačuvamo sedam razlike i da pobijedimo sa pet, šest. Na kraju se završilo sa plus dva, što uopšte nije loše, pobjeda je pobjeda. Da smo se našli u drugoj situaciji, da su oni vodili, pa da smo mi preokrenuli, totalno bi bilo drugačije. Tako se desilo. Promašili smo neke zicere, ali to je pokazatelj da smo stvarali šanse i prilike, da smo igrali pametno i organizovano u napadu. Ali, zaista nema se šta kome reći, svakome to može da se desi", rekao je Kojadinović pred meč.

"Pritisak je na Mađarskoj"

Uz sjajnu podršku publike u "Čairu" srpski momci su odigrali odličan meč, sve do samog kraja kada su ispustili prednost koja je mogla da bude i mnogo veća.

"Od prvog momenta smo nametnuli svoj tempo, igrali smo dobar rukomet kako u napadu tako i u odbrani. Nismo dozvolili Mađarima da pobijede. Znali smo šta radimo, ušli smo sa jasnim ciljem uz pomoć publike koja nam je bila osmi igrač. Uživali smo tokom cijele utakmice i na kraju pobijedili. Pravili smo greške, ali mislim da smo protiv jedne ekipe kao što je Mađarska odigrali odlično. Poklopile su nam se kockice i u odbrani i u napadu. Samo je izostao taj žar na kraju, što se jednostavno desi. Najviše prostora za napredak imamo u odbrani. Vjerujem da ćemo to da korigujemo za ova dva dana", rekao je Kojadinović.

Desni bek Srbije ističe da tim može da odigra rasterećenije jer je sada psihološki pritisak na domaćinu u Vespremu.

"Prtisak je na njihovoj strani, jer je mnogo drugačiji psihološki momenat kad se pobijedi i sa time ide u goste, kad ne moraš ništa da juriš. To nam daje blagu prednost u glavi. Mislim da će njima pritisak, kako se utakmica bliži, biti sve veći, a mi treba da nametnemo svoj ritam i da ih usporimo. Očekuje nas stvarno jedna teška utakmica, ali ja vjerujem u ovu ekipu i vjerujem da smo spremni. Imaćemo i tamo podršku naših navijača i to je jedan motiv više. Imamo kvalitet i možemo da prođemo, ne sumnjam u ovu ekipu nijednog trenutka", rekao je Kojadinović.

