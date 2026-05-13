Poruka Miloša Kosa navijačima Srbije: Ostavićemo srce na terenu protiv Mađarske

Rukometni reprezentativac Srbije Miloš Kos uvjeren je da će "orlovi" u Nišu uspjeti da ostvare povoljan rezultat protiv Mađarske pred revanš u Vespremu u baražu za plasman na Svjetsko prvenstvo.

Srpski rukometaš iz Kozarske Dubice Miloš Kos biće jedan od aduta "orlova" u dvomeču sa Mađarima u baražu za plasman na Mundijal.

Srbija će u četvrtak u dvorani "Čair" ugostiti Mađarsku, a novi lijevi bek beogradskog Partizana je poručio da će ekipa španskog stručnjaka Raula Gonzalesa "ostaviti srce na terenu".

"Sigurno će biti jedna jako teška utakmica, nimalo lak protivnik, mislim da su Mađari jako dobra ekipa i očekuje nas težak susret ovdje u Nišu, ali nadamo se da ćemo uz pomoć domaće publike uspjeti da ostvarimo povoljan rezultat pred revanš u Vespremu. Navijače očekuje jedan intenzivan i zanimljiv meč, nadam se da ćemo pobijediti, srce ćemo ostaviti na terenu", rekao je Kos i pozvao navijače da ispune "Čair".

"Pozivam sve da dođu 14. maja da nas podrže i da uz vašu pomoć pobijedimo i sa tim rezultatom odemo na revanš u Vespremu, a kasnije i da odemo na Svjetsko prvenstvo", zaključio je reprezentativac Srbije.

Meč između Srbije i Mađarske igra se u četvrtak u Nišu s početkom u 18 časova, a revanš tri dana kasnije u Vespremu.

