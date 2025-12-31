logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Žao mi je i razočaran sam": Miloš Kos ne može sa Srbijom na Evropsko prvenstvo

"Žao mi je i razočaran sam": Miloš Kos ne može sa Srbijom na Evropsko prvenstvo

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Poznati srpski rukometaš oglasio se zato što neće moći da pomogne saigračima na predstojećem kontinentalnom turniru

Miloš Kos se oglasio o povredi Izvor: MN PRESS

Rukometaš reprezentacije Srbije Miloš Kos oglasio se nakon što je postalo jasno da zbog povrede neće moći da igra na predstojećem Evropskom prvenstvu.

"Žao mi je i malo sam razočaran što me je povreda spriječila da nastupim na ovom prvenstvu i budem uz svoje saigrače. Želim im puno sreće i zdravlja i da u što boljem svjetlu predstavljaju našu državu", rekao je on za sajt Rukometnog saveza Srbije.

Uz Miloša Kosa, za reprezentaciju neće igrati ni Marko Milosavljević, pa je selektor Raul Gonzales zato pozvao Ivana Mićića i Vojina Čabrila.

Reprezentacija Srbije učestvovaće na Evropskom prvenstvu od 15. januara i u Herningu u Danskoj igraće u "grupi smrti" uz Španiju, Njemačku i Austriju i moraće da bude u dvije najbolje ekipe da bi prošla u sljedeću rundu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Miloš Kos Rukomet Evropsko prvenstvo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC