"Žao mi je i razočaran sam": Miloš Kos ne može sa Srbijom na Evropsko prvenstvo

Poznati srpski rukometaš oglasio se zato što neće moći da pomogne saigračima na predstojećem kontinentalnom turniru

Izvor: MN PRESS

Rukometaš reprezentacije Srbije Miloš Kos oglasio se nakon što je postalo jasno da zbog povrede neće moći da igra na predstojećem Evropskom prvenstvu.

"Žao mi je i malo sam razočaran što me je povreda spriječila da nastupim na ovom prvenstvu i budem uz svoje saigrače. Želim im puno sreće i zdravlja i da u što boljem svjetlu predstavljaju našu državu", rekao je on za sajt Rukometnog saveza Srbije.

Uz Miloša Kosa, za reprezentaciju neće igrati ni Marko Milosavljević, pa je selektor Raul Gonzales zato pozvao Ivana Mićića i Vojina Čabrila.

Reprezentacija Srbije učestvovaće na Evropskom prvenstvu od 15. januara i u Herningu u Danskoj igraće u "grupi smrti" uz Španiju, Njemačku i Austriju i moraće da bude u dvije najbolje ekipe da bi prošla u sljedeću rundu.