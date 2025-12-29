Katastrofa za Srbiju: Jedan od najboljih na Evropsko prvenstvo

Srbija će biti oslabljena na Evropskom prvenstvu u rukometu ovog januara.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Muška rukometna reprezentacija Srbije biće oslabljena na Evropskom prvenstvu koje se u januaru igra u Skandinaviji (Danskoj, Švedskoj i Norveškoj). Sa spiska je i definitivno otpao Miloš Kos, jedan od naših najboljih igrača, kome su se doduše davale male šanse da zaigra u Herningu.

Kos je u nedjelju napustio pripreme reprezentacije Srbije i vratio se u svoj Erlangen na dodatne preglede, tako da će Srbija imati velikih problema na mjestu lijevog beka tokom Evropskog prvenstva.

Izvor: MN PRESS

Sjajni rukometaš iz Kozarske Dubice nije igrao više od dva i po mjeseca i povreda zgloba je takva da neće uspjeti da se oporavi na vreme kako bi pomogao svojim saigračima, iako je imao dobru volju i na vrijeme se pojavio na pripremama u Staroj Pazovi kod selektora Raula Gonzalesa.

Prije njega je "otpao" i Marko Milosavljević, dok se srećom na vrijeme oporavio Uroš Borzaš i biće prva opcija na lijevom beku reprezentacije Srbije u danskom Herningu, prenosi "Mozzart Sport".

Inače će "orlovi" trenirati još dva dana u Staroj Pazovi, potom će biti slobodni za Novu godinu, dok se od 2. januara nastavlja program i pridružuju se Mijajlo Marsenić i Dejan Milosavljević iz Fihse Berlina. Srbija će do početka EP odigrati samo dva meča "zatvorenog tipa" protiv Poljske.

Podsjetimo, Evropsko prvenstvo se igra od 15. januara do 1. februara. Raul Gonzales intervju za MONDO. Izvor: MONDO portal

Ko je na spisku Srbije?

GOLMANI: Milan Bomaštar, Vladimir Cupara, Luka Krivokapić, Dejan Milosavljev, Zorić Nikola, Andrej Trnavac

Milan Bomaštar, Vladimir Cupara, Luka Krivokapić, Dejan Milosavljev, Zorić Nikola, Andrej Trnavac BEKOVI: Ilija Abutović, Vukašin Antonijević, Uroš Borzaš, Uroš Cenić, Nikola Crnoglavac, Aljoša Damjanović. Stefan Dodić, Uroš Kojadinović, Lazar Kukić, Uroš Mitrović, Jovica Nikolić, Milja Pušica, Marko Tasić, Veljko Popović

Ilija Abutović, Vukašin Antonijević, Uroš Borzaš, Uroš Cenić, Nikola Crnoglavac, Aljoša Damjanović. Stefan Dodić, Uroš Kojadinović, Lazar Kukić, Uroš Mitrović, Jovica Nikolić, Milja Pušica, Marko Tasić, Veljko Popović KRILA: Darko Đukić, Nemanja Ilić, Vanja Ilić, Milija Papović, Mladen Šotić. Marko Srdanović, Aleksa Tufegdžić, Vukašin Vorkapić

Darko Đukić, Nemanja Ilić, Vanja Ilić, Milija Papović, Mladen Šotić. Marko Srdanović, Aleksa Tufegdžić, Vukašin Vorkapić PIVOTI: Marko Jevtić, Mijajlo Marsenić, Ivan Mićić, Dragan Pešmalbek, Luka Rogan

Ko igra na Evropskom prvenstvu 2026? Grupa A : Njemačka, Španija, Srbija , Austrija

: Njemačka, Španija, , Austrija Grupa B : Danska, Portugal, Sjeverna Makedonija, Rumunija

: Danska, Portugal, Sjeverna Makedonija, Rumunija Grupa C : Norveška, Francuska, Češka, Ukrajina

: Norveška, Francuska, Češka, Ukrajina Grupa D : Farska Ostrva, Slovenija, Švajcarska, Crna Gora

: Farska Ostrva, Slovenija, Švajcarska, Crna Gora Grupa E : Švedska, Hrvatska, Holandija, Gruzija

: Švedska, Hrvatska, Holandija, Gruzija Grupa F: Island, Mađarska, Italija, Poljska