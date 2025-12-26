logo
"Gore nije moglo": Poruka golmana Srbije na početku priprema za Evropsko prvenstvo

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Vladimir Cupara je istakao da nema lakih rivala na Evropskom prvenstvu u rukometu i da nema smisla kukati na jaku grupu koju su "orlovi" dobili.

Vladimir Cupara o protivnicima na Evropskom prvenstvu Izvor: MN PRESS

Rukometna reprezentacija Srbije se okupila u centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi i krenula je pripreme za EHF Euro 2026. U Herningu ćemo igrati u "grupi smrti" sa Njemačkom i Austrijom, a prije toga ćemo imati nekoliko provjera.

Selektor Raul Gonzales je izabrao 21 igrača za ovaj turnir, a ekipa će raditi zajedno do 30. decembra. Nakon dva dana pauze rukometaši Srbije će se ponovo okupiti 2. januara i nastaviti sa treninzima. Igraće mečeve zatvorenog tipa sa Poljskom 10. i 11. januara, a onda 15. igraju sa Španijom u Danskoj.

Šta kaže Cupara?

Jedan od iskusnijih u timu golman Vladimir Cupara istakao je da je srećan što je opet u timu. Što se tiče grupe teško da je moglo teže i gore. Ipak, ovo je Euro i lakih mečeva nema. 

"Iskren da budem, jedva sam čekao da dođem na pripreme nacionalnog tima i veoma sam srećan što smo se ponovo okupili. Očekuje nas veoma naporan rad, dvomeč u Poljskoj, a potom i ono što jedva čekamo – Evropsko prvenstvo.

Gore nije moglo, ali kad pogledamo jačinu šampionata, onda nema lakih rivala. Protiv Španije imamo lijepu priliku da pobijedimo i napravimo veliki korak ka odlasku u narednu rundu. Ne bih se bavio daljim mečevima, moramo da se fokusiramo na prvu utakmicu, pa da idemo od meča do meča. Zato je Španija možda i ključna utakmica u grupi.

Bilo je lijepo u Loznici, proveli smo divne dane, dobro trenirali, upoznali se i mislim da smo odigrali jednu korektnu utakmicu sa Slovenijom. Šteta što je nismo krunisali pobjedom, ali dobro i to ima svojih prednosti. Tada sam bio oduševljen pristupom mlađih igrača i načinom kako razmišljaju, bore se i kakvu voljom imaju za učenjem i napredkom. Odmah su ušli u ritam i počeli da sprovode u djelo ono što se od njih traži", rekao je Vladimir Cupara.

Ko ide na Euro?

Što se toga tiče. nismo sigurni. Selektor Raul Gonzales je izabrao 21 igrača, a od toga će ih 18 ići u Herning. Jasno je da će biti "kraći" za jednog golmana, vidjećemo ko još otpada. Za sada to izgleda ovako: 

  • GOLMANI - Dejan Milosavljev, Vladimir Cupara, Andrej Trnavac, Luka Krivokapić
  • LEVA KRILA - Nemanja Ilić,Vanja Ilić
  • DESNA KRILA - Darko Đukić, Vukašin Vorkapić
  • PIVOTMENI - Mijajlo Marsenić, Dragan Pešmalbek, Marko Jevtić
  • BEKOVI - Miloš Kos, Uroš Borzaš, Veljko Popović, Aljoša Damjanović, Stefan Dodić, Lazar Kukić, Uroš Kojadinović, Uroš Mitrović, Nikola Crnoglavac, Marko Tasić

Tagovi

Rukomet Vladimir Cupara orlovi

