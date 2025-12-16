Objavljen spisak "orlova" za Evropsko prvenstvo: Selektor Srbije odabrao igrače za "grupu smrti"

Selektor Srbije Raul Gonzales objavio je spisak rukometaša na koje računa za predstojeće Evropsko prvenstvo u Danskoj. U grupi su još Njemačka, Španija i Austrija.

Reprezentaciju Srbije čeka učešće na Evropskom prvenstvu u rukometu (od 15. januara do 1. februara). Uoči okupljanja koje je zakazano za 25. decembar, selektor Raul Gonzales objavio je spisak igrača na koje računa za predstojeći šampionat. Na spisku se nalazi 21 ime.

"Orlovi" se nalaze u "grupi smrti" pošto su još tu selekcije Njemačke, Španije i Austrije, a samo dvije prvoplasirane ekipe obezbijediće plasman u narednu fazu takmičenja.

Okupljanje je u Staroj Pazovi, a ovako izgleda spisak igrača na koje selektor računa:

Golmani: Dejan Milosavljev, Vladimir Cupara, Andrej Trnavac, Luka Krivokapić

Lijeva krila: Nemanja Ilić,Vanja Ilić

Desna krila: Darko Đukić, Vukašin Vorkapić

Pivotmeni: Mijajlo Marsenić, Dragan Pešmalbek, Marko Jevtić

Bekovi: Miloš Kos, Uroš Borzaš, Veljko Popović, Aljoša Damjanović, Stefan Dodić, Lazar Kukić, Uroš Kojadinović, Uroš Mitrović, Nikola Crnoglavac, Marko Tasić

