Objavljen spisak "orlova" za Evropsko prvenstvo: Selektor Srbije odabrao igrače za "grupu smrti"

Objavljen spisak "orlova" za Evropsko prvenstvo: Selektor Srbije odabrao igrače za "grupu smrti"

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Selektor Srbije Raul Gonzales objavio je spisak rukometaša na koje računa za predstojeće Evropsko prvenstvo u Danskoj. U grupi su još Njemačka, Španija i Austrija.

spisak rukometasa srbije za evropsko prvenstvo Izvor: MN PRESS

Reprezentaciju Srbije čeka učešće na Evropskom prvenstvu u rukometu (od 15. januara do 1. februara). Uoči okupljanja koje je zakazano za 25. decembar, selektor Raul Gonzales objavio je spisak igrača na koje računa za predstojeći šampionat. Na spisku se nalazi 21 ime.

"Orlovi" se nalaze u "grupi smrti" pošto su još tu selekcije Njemačke, Španije i Austrije, a samo dvije prvoplasirane ekipe obezbijediće plasman u narednu fazu takmičenja.

Okupljanje je u Staroj Pazovi, a ovako izgleda spisak igrača na koje selektor računa:

  • Golmani: Dejan Milosavljev, Vladimir Cupara, Andrej Trnavac, Luka Krivokapić
  • Lijeva krila: Nemanja Ilić,Vanja Ilić
  • Desna krila: Darko Đukić, Vukašin Vorkapić
  • Pivotmeni: Mijajlo Marsenić, Dragan Pešmalbek, Marko Jevtić
  • Bekovi: Miloš Kos, Uroš Borzaš, Veljko Popović, Aljoša Damjanović, Stefan Dodić, Lazar Kukić, Uroš Kojadinović, Uroš Mitrović, Nikola Crnoglavac, Marko Tasić

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:04
Pobeda Srbije nad Islandom
Izvor: Arena 2 Premium
Izvor: Arena 2 Premium

(MONDO)

