"Wienna Handball Cup": Bijeljinci četvrti

Rukometaši Bijeljine zauzeli su četvrto mjesto u konkurenciji 12 timova.

Izvor: Rukometni savez Republike Srpske

Mladi rukometaši Bijeljine (U-15) zauzeli su četvrto mjesto, u konkurenciji 12 klubova, na turniru koji je održan u Beču za dječake od 13 do 15 godina, izgubivši od Dinama iz Pančeva u meču za treću poziciji rezultatom 23:14. Takmičenje je održano zajedničkom inicijativom Predstavništva Republike Srpske u Beču uz veliku podršku šefa Predstavništva Mladena Filipovića, te rukometnih radnika iz Bijeljine Obrena Miljkovića, Bogdana Rankića i Zorana Perića.

Igrači iz Semberije dobro su počeli takmičenje pošto su u grupnoj fazi ostvarili dvije pobjede. Prvo su savladali upravo pančevački tim 22:17, a onda i bečku ekipu West Wien 20:16. Potom su u polufinalu poraženi od Borbe 15:11, ali su ovom okršaju nastupili bez povrijeđenog kapitena Veljka Tubića, što se odrazilo na konačan rasplet. Recimo da je prvo mjesto u ovoj kategoriji pripalo Dubravi čiji su dječaci bili bolji od Borbe 17:11.

Za Bijeljinu su igrali: Nikolaj Nešković, Igor Ašćerić, Veljko Tubić, Dimitrije Marković, Pavle Krstić, Lazar Kalas, Matija Jeftić, Andrej Jeftić, Aleksa Miljanović, Nikola Ristić, Danilo Blagovčanin, Viktor Miljković, Matija Dakić, Sergej Malešević i Peđa Manojlović.

Na turniru su nastupili klubovi iz Republike Srpske, Srbije, Mađarske, Austrije, Slovenije, Hrvatske, Slovačke, Rumunije i BiH. Za suđenje i odigravanje utakmica bili su zaduženi koordinator za takmičenje Rukometnog saveza Republike Srpske Aleksandar Vrhovac i direktor Arkus lige Srbije Vladimir Knežić.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)