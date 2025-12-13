logo
ŽRK Borac ubjedljivo porazio Ilidžu, za kraj polusezone derbi protiv branioca titule!

ŽRK Borac ubjedljivo porazio Ilidžu, za kraj polusezone derbi protiv branioca titule!

Autor Dragan Šutvić
Izabranice Sanje Veselić u pobjedničkom raspoloženju čekaju derbi polusezone i gostovanje braniocu titule, ekipi Hadžića.

žrk borac Izvor: Promo/ŽRK Borac

Rukometašice Borca uknjižile su ovog vikenda šestu pobjedu u Premijer ligi BiH.

Igračice Sanje Veselić vratile su se na pobjednički kolosijek nakon što su u prethodnoj ligaškoj utakmici, na gostovanju Krivaji, upisale poraz (30:28). Večeras "osice" nisu dale šansu ekipi Ilidže, koja je u Banjaluku doputovala sa osam igračica, a koju su u dvorani Borik porazile rezultatom 32:22.

Držale su Ilidžanke, koje se inače nalaze na posljednjoj poziciju u prvenstvu, priključak za Banjalučankama u prvom poluvremenu.

LISTA STRIJELACA

BORAC: Vukosavljević (11 odbrana), Pejić (5 odbrana), Štrbac 1, Đekić, Andrić 1, Railić 6, Lončar 11, Veselić 1, Bobić 7, Bijelić 3, T. Đurašinović, S. Đurašinović 2, Milovanović, Sandić, Babić. Trener: Sanja Veselić.

ILIDŽA: Hamurović (12 odbrana), Mihajlović 5, Bujak 1, Bukvić 4, Hasibović 2, Omerović 6, Škaljić 2, Kevrić 2. Trener: Elvir Baručija.

Nakon 30 minuta, kasnile su dva gola (12:10), ali je u nastavku do izražaja došao daleko veći kvalitet banjalučkih rukometašica, koje je do pobjede predvodila Lana Lončar sa 11 golova. Isto toliko, ali odbrana, imala je Dragana Vukosavljević.

Na drugoj strani, Melisa Omerović je šest puta zatresla mrežu Borca, dok je Sajra Hamurović imala 12 uspješnih intervencija.

Prije zimske pauze, koja će trajati do 31. januara, igračice Borca odigraće još jedan premijerligaški meč, najvažniji u polusezonu. Sljedećeg vikenda će Borac gostovati ekipi Hadžića, braniocu titule, koja u ovaj duel ulazi kao prvoplasirana uz 14 bodova, dva više od crveno-plavih, koje su na drugoj poziciji.

ŽRK Borac Rukomet Rukometna liga BiH

