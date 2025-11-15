logo
"Osice" trijumfalno kroz Ljubuški: Izviđač ostao na -15!

Autor Dragan Šutvić
Visoka pobjeda banjalučkih rukometašica u Ljubuškom.

Rukomet ŽRK Borac pobijedio Izviđač Izvor: ŽRK Borac

Rukometašice Borca lako su izašle na kraj sa Izviđačem u meču četvrtog kola Premijer lige BiH.

"Osice" su u Ljubuškom trijumfovale nad domaćinom razlikom od 15 golova (29:44) i tako uknjižile četvrtu pobjedu od starta nove premijerligaške sezone.

Već poslije prvog dijela, banjalučke igračice bile su u prednosti od 13 golova (13:26) i već tad je bilo jasno kome će pripasti bodovi iz ovog susreta. Do posljednjeg oglašavanja sirene, Borac je uspio da uveća prednost za još dva gola, predvođen Slađanom Andrić, koja je 10 puta zatresla protivničku mrežu.

Lana Lončar je postigla 8, a Milana Railić 7 golova. Kod domaćih, Katarina Kraljević je bila najistaknutija sa 11 golova.

U narednoj rundi, Borac će biti domaćin Zrinjskom.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Tagovi

ŽRK Borac Rukomet Rukometna liga BiH

