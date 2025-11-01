logo
Drugi trijumf Borca u šampionatu BiH: "Osice" sigurne u Cazinu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Rukometašice Borca upisale su u subotu i drugu pobjedu u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

ŽRk Borac pobjeda u Cazinu nad ŽRK Krajina Izvor: ŽRK Borac/promo

Poslije startnog trijumfa u Banjaluci nad ekipom Goražda rezultatom 33:22, izabranice Sanje Veselić zabilježile su i prve gostujuće bodove.

"Osice" su večeras pobijedile Krajinu u Cazinu 27:33 (10:18) i zadržale maksimalan učinak u novoj sezoni.

Najbolje kod Banjalučanki bile su Lana Lončar sa devet i Lara Bijelić sa golom manje, a veliki doprinos pobjedi dala je i Dragana Vukosavljević koja je stavila "rampu" na golu Borca.

U domaćem taboru, Angela Kostović je upisala sedam pogodaka, a Staša Mandić jedan manje.

(MONDO)

