"Rak pogađa cijelu porodicu": Mikel Hansen se ošišao u znak podrške borbi protiv raka

Mikel Hansen je dao podršku borbi protiv raka tako što se ošišao. Ovo je njegova sasvim lična borba jer je njegov otac, takođe bivši rukometaš, prošao kroz borbu sa opakom bolešću.

Izvor: YT/@TV2Play/Printscreen

Teško je prepoznati Mikela Hansena ovih dana. Nekada najbolji rukometaš svijeta drastčno je promenio imidž, a sve zbog podrške borbi protiv raka.

Dok je javnost ostala zatečena vijestima o tome da mladi košarkaški reprezentativac Nikola Topić boluje od kancera testisa u Danskoj se Hansen uključio u jednu od akcija vezanih za borbu protiv raka.

Tri puta najbolji igrač svijeta najviše uspjeha je imao sa reprezentacijom Danske sa kojom je osvojio 12 medalja na najvećim takmičenjima, od toga tri zlata na Svjetskim prvenstvima, dva na Olimpijskim igrama i jedno na Euru. Sada je naglasio da je borba protiv raka njemu vrlo lična stvar.

"Važno mi je da podržim nešto što utiče na toliko ljudi. Rak ne pogađa samo osobu koja se razboli već i cijelu porodicu, sve oko nje. Moj otac je bolovao od raka, srećom, danas je dobro i oporavlja se. Ovo je moj način da pokažem da smo svi zajedno u borbi protiv raka,” izjavio je Hansen dok se snimao kako brije svoju karakterističnu dugu kosu.

Lijevi bek ima 38 godina i završio je karijeru nakon Olimpijskih igara u Parizu koje je sa Danskom osvojio. Prije toga je sa Danskom bio prvi u Riju i drugi U Tokiju. Na Svjetskim prvenstvima ima tri zlata i dva srebra, na Eurima zlato samo iz Srbije 2012. i dva srebra i bronzu.

Njegov otac Fleming Hansen je takođe bio rukometaš i reprezuentativac Danske. Mikel je u karijeri igrao za GOG, Barselonu, Kopenhagen, PSŽ i Olborg, a imao je godinu dana pauze zbog mentalnog zdravlja.