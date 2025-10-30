"Nikola Topić ima rak, ovo je sve što treba da znate": Sem Presti otkrio u kakvom je stanju

Najtalentovaniji srpski košarkaš Nikola Topić (20) podvrgnut je liječenju nakon što je utvrđeno da ima rak testisa

Izvor: X.com/Screenshot/Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Generalni menadžer Oklahome Sem Presti izašao je pred novinare i saopštio tešku vijest - da najveći srpski talenat Nikola Topić ima rak testisa.

Pročitajte šta je rekao čuveni NBA funkcioner koji je i doveo Nikolu u Tandere kao 12. "pika" NBA drafta 2024. godine iz Crvene zvezde.

"Samo hoću da vam dam najnovije zdravstvene informacije o Nikoli Topiću. Svi ste svjesni da je imao zahvat na testisima za vrijeme priprema. Taj zahtjev je bio neophodan i urađen je u Hjustonu, da bi bilo utvrđeno da li Nikola ima rak testisa. Zahvat je bio neophodan zbog biopsije i rezultati biopsije su stigli i on ima rak testisa"

"Okupiljena je sjajna grupa onkologa i izuzetno su pozitivni u vezi sa time kako će se boriti sa ovom situacijom. Trebalo bi reći da je rak testisa najizlječivija forma raka među muškarcima. Onkolozi su preporučili da u ovom trenutku bude podvrgnut hemoterapiji. Top nije želio da ova informacija izađe u javnost dok ne počne sa terapijama, što je počeo nedavno"

"Bio je na treninzima, vejžbao je kroz čitav proces, mogao je to da radi, ali kao što svi znamo ovo će biti izazovno, ali tim stručnjaka oko njega je izuzetno pozitivan u vezi sa ishodom"

"Od njega samo želimo da se izliječi"

"Naše jedino očekivanje od njega je da se fokusira na ovo, apsolutni je prioritet i nadamo se da će se vratiti da igra košarku kada bude u stanju i jasno je da nećemo iznositi očekivanja u vezi sa tim. Ima našu potpunu podršku, ohrabrenje, ljubav. Momci u timu bili su nevjerovatni. Top je zaista izuzetan momak, svi to znaju koji su oko njega. Izuzetno je zreo, smiren, odlučan, ima sve što je potrebno da bi se neko izborio sa ovom situacijom. Samo želimo da ovo saopštimo kako možemo, a istovremeno i da zamolimo sve da uzmu u obzir da je ovo privatna stvar i da mora da se fokusira na ovo, a ne na košarku. Ako imate nešto da me pitate u vezi sa ovom temom, tu sam", kazao je Presti.

Nikola Topić bio je tokom ljeta dio reprezentacije Srbije, prošle sezone se oporavljao od teške povrede i operacije koljena, a početkom jeseni je prošao pripreme sa sagračima.