Nikola Topić ima rak testisa: Strašne vijesti o najtalentovanijem srpskom košarkašu

Oklahoma se oglasila i otkrila detalje o bolesti Nikole Topića.

Srpski košarkaš Nikola Topić bori se protiv raka testisa, saopštili su ljudi iz Oklahome nakon što je mladi plejmejker propusto početak sezone.

U ime Oklahome govorio je Sem Presti, koji je otkrio detalje o bolesti srpskog košarkaša. On je obavijestio novinare o situaciji u kojoj se nalazi Nikola Topić, naveo da će mladi košarkaš biti podvrgnut hemoterapiji i da se u ovom trenutku ne zna datum njegovog povratka u trenažni proces.

Sam Presti announced today that Nikola Topic is dealing with testicular cancer.



His doctors are “extremely positive” about his long-term outlook. He has began chemotherapy, and there is no timetable for his return.



Wishing all the best for Topic.pic.twitter.com/jqtkdO5qGa — Justin Martinez (@Justintohoops)October 30, 2025

Podsjećamo, Nikola Topić je propustio cijelu prethodnu sezonu zbog teške povrede, ali je dobio šampionski prsten koji su osvojili njegovi saigrači iz Oklahome. Tokom ljeta je bio dio reprezentacije Srbije, ali se nije našao na konačnom spisku selektora Svetislava Pešića za Evropsko prvenstvo. Nakon toga se priključio ekipi Oklahome i igrao je u pripremnom periodu, ali propušta početak nove sezone. Prije više od tri nedjelje pojavila se informacija da on mora na novu operaciju.

