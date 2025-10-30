logo
Nikola Topić ima rak testisa: Strašne vijesti o najtalentovanijem srpskom košarkašu

Nikola Topić ima rak testisa: Strašne vijesti o najtalentovanijem srpskom košarkašu

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Oklahoma se oglasila i otkrila detalje o bolesti Nikole Topića.

Nikola Topić ima rak testisa Izvor: MN PRESS

Srpski košarkaš Nikola Topić bori se protiv raka testisa, saopštili su ljudi iz Oklahome nakon što je mladi plejmejker propusto početak sezone.

U ime Oklahome govorio je Sem Presti, koji je otkrio detalje o bolesti srpskog košarkaša. On je obavijestio novinare o situaciji u kojoj se nalazi Nikola Topić, naveo da će mladi košarkaš biti podvrgnut hemoterapiji i da se u ovom trenutku ne zna datum njegovog povratka u trenažni proces.

Podsjećamo, Nikola Topić je propustio cijelu prethodnu sezonu zbog teške povrede, ali je dobio šampionski prsten koji su osvojili njegovi saigrači iz Oklahome. Tokom ljeta je bio dio reprezentacije Srbije, ali se nije našao na konačnom spisku selektora Svetislava Pešića za Evropsko prvenstvo. Nakon toga se priključio ekipi Oklahome i igrao je u pripremnom periodu, ali propušta početak nove sezone. Prije više od tri nedjelje pojavila se informacija da on mora na novu operaciju.

Nikola Topić NBA liga Oklahoma

