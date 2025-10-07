logo
Nikola Topić ponovo morao na operaciju: Nema kraja malerima srpskog NBA bisera

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Veliki srpski talenat baš nema sreće u Americi.

Nikola Topić mora na operaciju Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Mladi srpski košarkaš Nikola Topić podvrgnut je operaciji testisa, objavio je dobro obaviješteni američki portal "Hups Hajp". Zbog toga će sigurno odstustvovati četiri do šest nedjelja, kada će biti ponovo podvrgnut pregledima.

Ova vijest objavljena je samo dan nakon što je bio veoma zapažen u pripremnom meču NBA šampiona protiv Šarlota. Malerozni srpski plejmejker bio je tokom ljeta na pripremama sa reprezentacijom Srbije, a onda se vratio u Ameriku da debituje u NBA, nakon što je čitavu prošlu sezonu propustio zbog operacije ligamenta koljena.

Nažalost, sada se ponovo pojavio problem koji će ga udaljiti sa terena.

Topić je prvu ozbiljnu povredu zadobio u januaru 2024, igrajući za Zvezdu protiv Partizana u derbiju, a potom je u maju iste godine doživeo parcijalnu rupturu ukrštenog ligamenta. Kada je otputovao u Ameriku, njegov tim je procijenio da je bolje da odmah bude podvrgnut operaciji i da provede godinu dana na oporavku.

Ovog ljeta se vratio iz Srbije u Oklahomu spreman da zapne od starta i da zasluži svoje mjesto u najboljem NBA timu, ali ipak će morati ponovo na pauzu, koja po svemu sudeći neće biti kratka. 

Tagovi

košarka NBA liga Nikola Topić

