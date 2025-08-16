Dvojica najmlađih "orlova" stala pred kamere: Da li se već zna 12 košarkaša Srbije za Eurobasket?

Djeluje da bi ovo mogao da bude znak da će Svetislav Pešić da povede Tristana Vukčevića i Nikolu Topića na Evropsko prvenstvo. Upravo su njih dvojica dali izjave poslije pobjede protiv Češke.

Ko će da bude na konačnom spisku reprezentacije Srbije za Eurobasket (od 27. avgusta do 14. septembra)? To je pitanje na koje cijela nacija čeka da čuje odgovor. Ono što je možda i znak o načinu na koji razmišlja selektor Svetislav Pešić stiglo je iz Minhena. Tamo će košarkaši igrati protiv Njemačke u finalu turnira, a izjave prije meča dali su dvojica najmlađih - Tristan Vukčević i Nikola Topić.

Po tome može da se nasluti da će baš njih dvojica da se nađu među konačnih 12 igrača. Kako stvari stoje sve je manja šansa da će Vasa Micić uspjeti da se oporavi od povrede, pa je pitanje da li će Pešić da rizikuje i da vodi povrijeđenog igrača i da čeka da se oporavi tokom turnira. Zbog toga je možda i ovo neka vrsta znaka koja je stigla od strane KSS.

"Imao sam dugu pauzu, lijepo je biti na terenu i opet igrati mečeve. Malo je čudno, privikavam se, sve je bolje iz bolje iz dana u dan", počeo je Topić koji je propustio cijelu sezonu u Oklahomi zbog povrede.

Nije odigrao ni minut tokom sezone, ali je nedavno u Ljetnjoj ligi ostavio sjajan utisak. Opisuju ga kao igrača koji igra mnogo zrelije za svoje godine, iako ima tek 20 godina.

"Pozitivni su utisci svakako, ali mislim da ima dosta vremena i prostora za napredak. Zbunjeno je sve malo bilo poslije godinu dana neigranja opet igrati meč. Bio je neki čudan, ali dobar osjećaj, polako se sve vraća. Zrelost? "Složio bih se sa tim, mislim da je to zato što sam oduvijek igrao sa starijima i da je to ostavilo utisak na mene, ponosan sam na to", jasan je Topić.

"Tristane, zašto Srbija?"

Tristan Vukčević je nedavno i zvanično saopštio odluku da igra za reprezentaciju Srbije, iako su ga zvali i Grci. Zašto je to uradio?

"Nije bilo toliko teško, Grci su došli da me vide, godinama ih znam, jer tamo živim. Na kraju sam donio najbolju odluku za sebe i porodicu", počeo je Vukčević.

Na pripremnim mečevima je imao veliku ulogu i ostavio je odličan utisak.

"Nadam se da će tako i da bude, sve mi je lijepo, super je igrati sa Jokićem, Bogdanom, sa Topićem naravno. Lakše je igrati sa njima, baš je super. Najviše sam naučio kako se pripremaju za meč, kako se zagrijavaju, fokus pred meč."

Upitan je i direktno da li smatra da će da bude na spisku od 12 igrača.

"Nadam se", odgovorio je kratko i jasno.

Nije htio previše da priča o novom ugovoru u NBA ligi koji je potpisao sa Vašingtonom.

"Vidjećemo. Ne gledam sada na to, već gledam reprezentaciju. Srećan sam, sve mi je super tamo. Igram, lijepo mi je", zaključio je Vukčević.

Kako će izgledati konačan spisak?

Konačan spisak Srbije biće poznat onog momenta kada ga Svetislav Pešić zvanično objavi. Za sada su sve samo nagađanja, ali ako Vasa Micić zaista ne bude mogao da igra zbog povrede, onda bi spisak mogao da izgleda ovako:

Aleksa Avramović

Stefan Jović

Nikola Topić

Bogdan Bogdanović

Marko Gudurić

Vanja Marinković

Ognjen Dobrić

Nikola Jović

Filip Petrušev

Nikola Jokić

Nikola Milutinov

Tristan Vukčević

